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Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) son lideri Mihail Gorbaçov 91 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) son lideri Mihail Gorbaçov 91 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Politika 30.08.2022, 23:33
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) son lideri Mihail Gorbaçov 91 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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