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Sosyal medya düzenlemesinde kritik madde kabul edildi

-Sosyal medya düzenlemesinde kritik madde kabul edildi.

Politika 13.10.2022, 18:03
Sosyal medya düzenlemesinde kritik madde kabul edildi

-Sosyal medya düzenlemesinde kritik madde kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Basın Kanunu’nun kritik maddesi olan 29. madde görüşmelerin ardından kabul edildi.

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