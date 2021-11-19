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Son zamanlarda anlaşmazlık yaşayan Erdoğan ve Bahçeli uzlaştılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasında önceki gün yapılan sürpriz görüşmenin, perde arkasında uzlaşının sağlandığı, Erdoğan’ın Bahçeli’ye, “yüzde 50+1 ile seçime gidileceğini” söylediği ifade edildi.

Politika 19.11.2021, 11:35 19.11.2021, 11:40
Son zamanlarda anlaşmazlık yaşayan Erdoğan ve Bahçeli uzlaştılar

Siyasette “yüzde 50+1” tartışmaları sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önceki günkü “sürpriz” görüşmesinin perde arkasından “uzlaşı” çıktı. Erdoğan, “yüzde 50+1” tartışmasında her ne kadar parlamentoyu işaret etse de iki liderin görüşmesinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Erdoğan’a, “yüzde 50+1’in tartışmaya açılmasının muhalefet cephesini güçlendireceği ve sistem üzerinde meşruiyet tartışmalarına yol açabileceğini ve Cumhurbaşkanlığı makamının yıpratılmaya çalışılacağını söylediği” belirtiliyor. 

Erdoğan’ın, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile yaptığı görüşme sonrası Karamollaoğlu, yüzde 50+1 ile ilgili Erdoğan’ın, “Mahsurlu olduğunu anladık” dediğini açıklamıştı. İki ismin görüşmesinin ardından da Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, “yüzde 50+1” ile ilgili “bunun ileride de sakınca doğuracağını” açıklaması, siyasetin yönünü “yüzde 50+1” tartışmasına çevirmişti. Erdoğan dün de MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin grup toplantısındaki “tartışmaya kapalı” sözlerinin aksine “parlamentoyu işaret etmişti”. Bu gelişmelerin ardından iki lider dün sürpriz bir şekilde Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bir araya gelmişti. 

Edinilen bilgiye göre Cumhur İttifakı liderleri yüzde 50+1 tartışmasında “uzlaştı” AKP kulislerinde, “Bahçeli’nin net tavrı karşısında Erdoğan’ın da konuya ‘uzlaşıyla yaklaştığı’” konuşuluyor. Her iki liderin de görüşmede, “yüzde 50+1 tartışmasının ‘suni bir tartışma olduğu’, çünkü söz konusu düzenleme için anayasa değişikliği gerektiğini belirttikleri” kaydediliyor. Öte yandan kulislerde Erdoğan’ın önceki grup toplantısı sonrası yaptığı açıklamada TBMM’yi adres göstermesinin nedenini de “Çünkü sistemdeki düzenleme için yetki TBMM’de. Anayasa değişikliği için karar referandumsuz 400, referandumsuz 360 milletvekilinin TBMM’de karar alması gerekiyor” savunmasıyla açıklanıyor. 

‘MEŞRUİYET SORUNU OLUŞTURUR’ 

Görüşmede, Bahçeli’nin, yüzde 50+1 tartışması ile ilgili Erdoğan’a, “yüzde 50+1’in tartışmaya açılmasının muhalefet cephesini güçlendireceği ve sistem üzerinde meşruiyet tartışmalarına yol açabileceğini ve Cumhurbaşkanlığı makamının yıpratılmaya çalışılacağını söylediği” belirtiliyor. Erdoğan’ın da bu noktada Bahçeli’ye destek verdiği ifade ediliyor. Erdoğan’ın Bahçeli’ye, “parti kurmaylarıyla yaptığı toplantılarda yüzde 50+1 ile seçime gidileceğini ve bunun için sahada çalışmaları yönünde talimat verdiğini söylediği” de ifade ediliyor.

‘HALK VAZGEÇMEZ’ SAVUNMASI

İki liderin görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da “yüzde 50+1’i savunan” bir paylaşımda bulundu. Uçum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye’yi değil kendilerini düşünenler, ülke karşıtlığını iş edinenler, hakkımda ‘Sorosçuluk yalanı’ yayma peşindeler. Ne yaparsanız yapın 2007 ve 2017’de iki kez halk tarafından kabul edilmiş Türkiye’nin sosyolojik ve siyasi istikrarının güvencesi 50+1 kuralından halk vazgeçmez” dedi. AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da katıldığı bir televizyon programında “50+1 ile herhangi bir sıkıntımız ve endişemiz yok. Şu an gündemimizde değil, yetki TBMM’dedir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Selda Güneysu / Cumhuriyet 

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