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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 80 bin lira tazminat ödeyecek
Mahkeme, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 80 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti.
Politika 23.12.2021, 13:43 23.12.2021, 13:50
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tazminat ödeyecek.
Kılıçdaroğlu'nun 26 Ocak 2021 tarihindeki grup toplantısında Erdoğan'a yönelik kullandığı "firavun, hortumcu" ifadeleriyle ilgili davada karar çıktı.
Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle, 80 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.