Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi cinayetler iddiası için savcılığa başvurdu

Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mersin'de yaptığı bir konuşmada "Siyasi cinayetler işlenebilir, kaygım var" demişti. Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının ardından İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın da “Bizim de aldığımız suikast duyumları var” ifadelerini kullanırken, bazı milletvekilleri ve siyasetçiler de benzer açıklamalarda bulunmuştu.

BAŞSAVCILIK RESEN SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu tartışmaların ardından "siyasi cinayetler işlenebileceği" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık, bazı siyasi parti yöneticilerinin "siyasi cinayetler işlenebileceği yönünde duyumlar alındığına" dair açıklamalarının basına yansıması üzerine varsa suç ve delillerin tespiti bakımından inceleme ve araştırma yapılmasına karar vermişti.

Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülecek soruşturmaya ilgili bir başsavcı vekilinin görevlendirildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında görevlendirilen başsavcıvekili, MİT ve Emniyet’e iddiaların araştırması için talimat yazısı yazdı. Yazıda, “siyasi cinayet işlenebilir” iddialarına ilişkin kendilerine uluşan herhangi bir istihbarat bulunup bulunmadığı soruldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SAVCILIĞA BAŞVURU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir kamuoyunda tartışılan 'siyasi cinayet' iddiaları ile ilgili olarak 15 Ekim'de avukatı Doç. Dr. Hüseyin Aydın aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı müracaatta bulundu.

Avukat Doç. Dr. Hüseyin Aydın'ın savcılığa müracaat dilekçesi ortaya çıktı. Dilekçede, bir süredir siyasi cinayetlerin işleneceğine dair bir kısım iddiaların kamuoyuyla paylaşıldığına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve bu partilerin bir kısım temsilcilerinin bu doğrultuda somut herhangi bir bilgi içermeyen beyanlarda bulunduklarına dikkat çekildi.

Dilekçede şöyle denildi: