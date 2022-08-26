Son ankete göre Erdoğan zirvede! Aradaki fark çok konuşulur...
Optimar Araştırma tarafından yapılan son seçim anketinin sonuçları açıklandı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yapılan ankette ilk sırayı yüzde 36.48 ile Cumhurbaşkanı Erdoğan aldı. İkinci sıradaki Mansur Yavaş yüzde 14.67 oranında oy alırken, hemen arkasındaki Kılıçdaroğlu'nun oy yüzdesi 14.57 oldu. Bu sonuçlarla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakipleriyle arasındaki fark dikkat çekti.
Anket şirketleri tarafından yapılan araştırmalar hayli ilgi görüyor. Optimar Araştırma da son anketinin sonuçlarını vatandaşlarla paylaştı. Şirket, 12-15 Ağustos'ta Türkiye genelinde 2 bin kişiye hem hangi partiye hem de hangi adaya oy vereceğini sordu.
ZİRVEDE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VAR
Anketin Cumhurbaşkanlığı ayağında zirveyi yüzde 36.48'lik oy oranıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan aldı. Cumhurbaşkanı'nı sırasıyla yüzde 14.67 ile Mansur Yavaş, yüzde 14.57 ile Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 9.52 ile Selahattin Demirtaş, yüzde 8.30 ile Devlet Bahçeli, yüzde 7.62 ile Meral Akşener, yüzde 3.73 ile de Ekrem İmamoğlu takip etti.
AK PARTİ'NİN OYU YÜZDE 37.2
Ankette siyasi partilerin oy oranlarına da yer verildi. Ankette AK Parti yüzde 37.2 oy alırken, AK Parti'yi sırasıyla yüzde 26 ile CHP, yüzde 10 ile İYİ Parti, yüzde 9.9 ile HDP, yüzde 9.5'le de MHP takip etti.
Ankette diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde gerçekleşti:
- Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.5
- Zafer Partisi yüzde 1.5
- DEVA Partisi yüzde 1
- Gelecek Partisi yüzde 0.6
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|3
|7
|2. Başakşehir
|3
|7
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Gaziantep FK
|3
|7
|5. Antalyaspor
|3
|6
|6. Adana Demirspor
|3
|6
|7. Giresunspor
|3
|6
|8. Galatasaray
|3
|6
|9. Trabzonspor
|3
|6
|10. Konyaspor
|3
|5
|11. Alanyaspor
|3
|5
|12. Kayserispor
|3
|3
|13. Sivasspor
|3
|2
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Ümraniye
|3
|1
|16. Hatayspor
|2
|0
|17. Karagümrük
|2
|0
|18. İstanbulspor
|3
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|2
|6
|2. Samsunspor
|2
|4
|3. Gençlerbirliği
|2
|4
|4. Eyüpspor
|2
|4
|5. Göztepe
|2
|4
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Bandırmaspor
|1
|3
|8. Sakaryaspor
|2
|3
|9. Boluspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Erzurumspor
|2
|2
|12. Rizespor
|2
|2
|13. Denizlispor
|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Ö.K Yeni Malatya
|2
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. M.City
|3
|7
|3. Leeds United
|3
|7
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Brighton
|3
|7
|6. Newcastle
|3
|5
|7. Fulham
|3
|5
|8. Brentford
|3
|4
|9. Crystal Palace
|3
|4
|10. Nottingham Forest
|3
|4
|11. Southampton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. Aston Villa
|3
|3
|14. M. United
|3
|3
|15. Bournemouth
|3
|3
|16. Liverpool
|3
|2
|17. Everton
|3
|1
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|3
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|6
|3. Real Betis
|2
|6
|4. Osasuna
|2
|6
|5. Barcelona
|2
|4
|6. Rayo Vallecano
|2
|4
|7. Athletic Bilbao
|2
|4
|8. Atletico Madrid
|2
|3
|9. Girona
|2
|3
|10. Valencia
|2
|3
|11. Real Sociedad
|2
|3
|12. Almeria
|2
|1
|13. Sevilla
|2
|1
|14. Mallorca
|2
|1
|15. Espanyol
|2
|1
|16. Celta Vigo
|2
|1
|17. Elche
|2
|1
|18. Real Valladolid
|2
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0