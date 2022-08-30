Solomon Adaları, yabancı donanma gemilerinin limanlara girişlerini askıya aldı

Solomon Adaları Başbakanlık Ofisi, ekonomik bölgelerini daha iyi denetlemek amacıyla yabancı donanma gemilerinin Solomon Adaları’nın limanlarına girişlerinin askıya alındığını açıkladı.

ABD Sahil Güvenlik Gemisi Oliver Henry’nin geçtiğimiz hafta Solomon Adaları yetkililerinin yakıt ikmali ve tedarik talebine yanıt vermemesinin ardından Solomon Adaları’ndan açıklama geldi. Solomon Adaları Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, ekonomik bölgeleri daha iyi denetlenmesi amacıyla yabancı donanma gemilerinin Solomon Adaları’nın limanlarına girişlerinin askıya alındığı belirtildi.

Solomon Adaları Başbakanı Manasseh Sogavare yaptığı açıklamada, “Ortaklarımızdan ülkeye askeri gemilerin girmesi için daha fazla talep göndermeden önce yeni süreçlerimizi gözden geçirme ve uygulamaya koymamız için bize zaman vermelerini istiyoruz" dedi. Başbakan Sogavare, Pasifik ada ülkesinin münhasır ekonomik bölgelerini denetlemek için ulusal kapasite oluşturmak istediğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan Sogavare, ABD Sahil Güvenlik Gemisi Oliver Henry’deki gecikmenin, gerekli bilgilendirmenin ofisine zamanında gönderilmemesi nedeniyle olduğunu söyledi.