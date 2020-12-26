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Soğuk Savaş döneminin en çok tanınan çifte ajanı Blake 98 yaşında öldü

İngiliz gizli servisine çalıştığı dönemde 20 yıl boyunca Sovyetler Birliği istihbaratına bilgi sağladığı anlaşılan George Blake, Moskova’da öldü.

Politika 26.12.2020, 17:13 26.12.2020, 21:26
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Soğuk Savaş döneminin en çok tanınan çifte ajanı Blake 98 yaşında öldü

İngiliz gizli servisine çalıştığı dönemde 20 yıl boyunca Sovyetler Birliği istihbaratına bilgi sağladığı anlaşılan George Blake, Moskova’da öldü.

Soğuk Savaş döneminde İngiliz İstihbarat Servisine çalıştığı dönemde aynı zamanda Sovyetler Birliği istihbaratına da çalışan George Blake 20 yıl boyunca çifte ajan olarak faaliyet gösterdi. Kore Savaşı ve Doğu Avrupa’daki savaşlarda kritik görevlerde bulunan Blake, görev süresi boyunca ABD ve İngiliz istihbarat servislerinin bilgilerini Sovyetler Birliği’ne aktardı. Çoğu kez cezaevine giren ve kaçmayı başaran Blake, 50 yıldan fazladır yaşadığı Moskova’da öldü.

Kremlin Basın Servisi’nden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in taziye mesajı yayınlandı. Yayınlanan mesajda Blake’in dünyada barışı sağlamak adına paha biçilemez katkılar yaptığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, “Bu efsane kişinin parlak geçmişi sonsuza dek kalbimizde yer edinecek” denildi.

Blake’in cenaze töreni için hazırlıklar başlatılırken, özel bir tören yapılacağı belirtildi.

Babası İngiliz, annesi Hollandalı olan ve 11 Kasım 1922’de Rotterdam’da doğan George Blake, Mısır’da eğitim hayatına başladı. Marksist olan kuzeni Henri Curiel ile Mısır’da dostluklar edinen Blake, Hollanda’ya döndükten sonra Almanya’nın 1940 yılında bu ülkeyi işgal etmesiyle ailesi ile birlikte İngiltere’ye kaçtı. 1942’de Nazilere karşı mücadele etmek için sahte pasaport ile Fransa’ya kaçan Blake, buradan İspanya’ya geçerken yakalandı. Açlık grevi hareketlerinden sonra salınan Blake, tekrar İngiltere’ye döndükten sonra İngiliz İstihbarat Servisi’ne katıldı. 1945’te ise İngiltere ile Hollanda arasında bağlantı kurmak amacıyla Hollanda İstihbarat Servisi’nde görevlendirildi. 1950’de Kore savaşında görevlendirilen Blake, burada Kuzey Kore askerleri tarafından yakalanarak Sovyetler Birliği Konsolosluğuna teslim edildi.

İngiltere’de "hain" ilan edilmişti

Blake, Sovyetler Birliği’ne bilgi sızdırma konusunda anlaşmaya vararak birçok önemli bilgiyi Sovyetler Birliği’ne aktardı. 20 yıl boyunca İngiltere ve ABD hakkındaki önemli bilgileri Sovyetler Birliği’ne aktaran Blake, açığa çıkınca Moskova’ya kaçtı. İngiltere’de “hain” olarak ilan edilen Blake, 42 yıl hapis cezasına çarptırılsa da Rusya’da korunarak hapis yatmasının önüne geçildi.

Batılı medya kuruluşlarına konuşan George Blake, 500’den fazla batılı ajanı ifşa ettiğini itiraf ederken, Sovyetler Birliği istihbaratı tarafından yok edildiği düşünülen 42 batılı ajanın sorumluluğunu kabul etmedi. Dünyanın en efsane ajanı olarak hafızalara kazınan Blake’in hayatı, "The Choice of Blake’s Agent" filmine uyarlanırken, birçok yazar tarafından kitabı yazılmıştı.
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