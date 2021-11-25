Slovakya hükümeti, zorla kısırlaştırılan Roman kadınlardan özür diledi

Slovakya hükümeti, geçmişte zorla kısırlaştırılan binlerce Roman kadından özür diledi.

Slovakya’da OLANO (Sıradan İnsanlar ve Bağımsız Kişiler Partisi), SME-RODİA (Biz Aileyiz), ZA LUDİ (Halk İçin) ve SAS (Özgürlük ve Dayanışma Partisi) partilerinden oluşan 4’lü koalisyon hükümeti, zorla kısırlaştırılan Roman kadınlardan resmi olarak özür diledi. Yapılan açıklamada, yıllarca süren kötü muamele kınandı. Hükümetin Roman topluluğu yetkilisi Andrea Buckova yaptığı açıklamada, uygulamanın 1966’da komünist yönetim altında başladığını, ancak yönetim değişikliğinden sonra da devam ettiğini belirtti. Buckova, kötü muameleden etkilenen kadınların sayısının bilinmediğini, muhtemelen binlerce olduğunu söyledi.

Tazminat çağrısı

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Slovak hükümetinin Roman kadınların özür dilemesini memnuniyetle karşıladığını belirtti. "Artık etkili bir tazminat mekanizmasında hızla ilerlemeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Mijatovic, Temmuz ayında Slovakya Başbakanı Eduard Heger’e "kısırlaştırma mağdurlarının tazminatlara hızlı ve etkili erişimini sağlayacak bir mekanizma" oluşturulması çağrısında bulunmuştu.

Binlerce kadın, kısırlaştırmayı kabul etmesi için yasa dışı bir şekilde baskıya maruz kalmıştı. Ülkede kısırlaştırma için verilen rızanın geçerliliğine yönelik yasalar 2004’te kabul edilmişti.

Slovakya nüfusunun beşte birini Romanlar oluşturuyor. Uzun süredir toplumdan dışlanmış durumda olan Romanlar, genellikle elektrik, su, ısınma ve gaz gibi temel ihtiyaçlardan yoksun olan yerleşim yerlerinde yaşıyor.