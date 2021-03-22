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Slovakya Ekonomi Bakanı Sulik istifa etti

Slovakya Ekonomi Bakanı Richard Sulik, görevinden istifa ettiğini duyurarak, Başbakan Igor Matovic dahil diğer kabine üyelerinin de istifasını beklediğini belirtti.

Politika 22.03.2021, 21:47
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Slovakya Ekonomi Bakanı Sulik istifa etti

Slovakya Ekonomi Bakanı Richard Sulik, görevinden istifa ettiğini duyurarak, Başbakan Igor Matovic dahil diğer kabine üyelerinin de istifasını beklediğini belirtti.

Slovakya’da bu ayın başlarında Başbakan Igor Matovic’in koalisyon ortaklarının tepkisine rağmen ve Avrupa Birliği’nin (AB) izni olmadan Rusya’nın Covid-19’a karşı geliştirdiği Sputnik V aşısından 2 milyon doz satın alması hükümet krizine neden olmuştu. Matovic dün yaptığı açıklamada, diğer koalisyon partilerinin liderlerinin istifa taleplerine yanıt olarak, Sulik de dahil olmak üzere 4 bakanın istifa etmesi halinde görevi bırakacağını ifade etmişti.

Ekonomi Bakanı Richard Sulik, Başbakan Matovic’in açıklamasının ardından görevinden istifa ettiğini duyurarak, Matovic dahil diğer kabine üyelerinin de istifasını beklediğini belirtti. Sulik, "İstifa mektubumu Devlet Başkanı Zuzana Caputova’ya sundum. Artık Matoviç’in sözünü yerine getirme şansı var" dedi.
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