Slovakya, 3 Rus diplomatı sınır dışı etti

Slovakya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Bratislava Büyükelçiliği’nde görevli 3 Rus diplomatın sınır dışı edildiğini ve söz konusu diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre verildiğini açıkladı.

Slovakya, Rusya’nın Bratislava Büyükelçiliği’nde görevli 3 Rus diplomatı sınır dışı etti. Slovakya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre verildiği aktarılarak, sınır dışı kararının istihbarat servisinden gelen bilgiler doğrultusundan alındığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, "Dışişleri Bakanlığı, aynı zamanda Rusya Federasyonu Büyükelçiliği temsilcilerinin Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi’ne uygun olarak faaliyetlerini gerçekleştirmelerini şiddetle tavsiye ediyor" denildi.

Rusya, Slovakya’ya karşılık verecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Slovakya’nın Rus diplomatları sınır dışı etme kararına en kısa sürede karşılık verileceği bildirildi.