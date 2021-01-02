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Skandal manşete siyasilerden peş peşe çok sert tepkiler!
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Skandal manşete siyasilerden peş peşe çok sert tepkiler!

Sözcü Gazetesi bugünkü ilk sayfasında "2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı" manşetinin altına sıraladığı listede Ayasofya'nın 86 yıl sonra cami statüsüne kavuşmasını da koydu. Oldukça tepki çeken bu manşet sonrası siyaset dünyasından birçok isim sert açıklamalarda bulundu.

Politika 02.01.2021, 09:46
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Skandal manşete siyasilerden peş peşe çok sert tepkiler!

Gazetenin bugün yayımlanan manşet haberinin altında 2020 yılında yaşanan deprem, çığ, korona gibi felakatlerin sıralandığı kısımda Ayasofya'nın ibadete açılması da felaketlerden biri olarak gösterildi. 2020'nin Temmuz felaketi olarak gösterilen listede, "Yıllarca müze olarak hizmet veren İstanbul'daki Ayasofya Camii 86 yıl sonra ibadete açıldı. Dünya tepki gösterdi." ifadelerine yer verildi. Yapılan bu haber sonrasında siyasi isimlerden peş peşe çok sert tepkilerde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Sözcü Gazetesi'nin yapmış olduğu bu manşet üzerine sorulan soru üzerine “ Ben Sözcü gazetesini okumuyorum. Kimse de buna boşuna para verip almasın. Ayasofya 2020'nin taçlı yıldızıdır.''dedi. 

İŞTE SKANDAL MANŞET SONRASI SİYASİ İSİMLERDEN PEŞ PEŞE YAPILAN AÇIKLAMALAR!

MUSTAFA ŞENTOP: 'HANGİ TOPRAKLARA AİT OLABİR'?

TBMM Başkanı Şentop:"Ayasofya'nın açılışını 2020'nin “felaket”leri ve “hatırlamak istemediğimiz” olayları arasında sayan bir zihniyet... Hangi topraklara ait olabilir?"

NUMAN KURTULMUŞ: 'KÖHNE ZİHNİYET BU MİLLETİN BAŞINA GELMİŞ EN BÜYÜK FELAKET'TİR'

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş:"Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılmasını “felaket” olarak gören köhne zihniyet, bu milletin başına gelmiş “en büyük felaket”tir."

ÖMER ÇELİK: 'MİLLETİMİZİN SEVİNMESİNDEN RAHATSIZ OLANLARIN BU MİLLLETE AİT HER ŞEYLE KAVGASI VAR'

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ayasofya Camii'nin açılmasından ve milletimizin sevinmesinden rahatsız olanların bu millete ait her şeyle kavgası var. Millete ait olan 'Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir' ilkesini de sevmiyorlar. Ayasofya 2020 yılının taçlı yıldızıdır. Cumhurbaşkanımıza bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz."

MEHMET ÖZHASEKİ: 'BİZİM İÇİN BİR ANLAM İFADE ETMEMEKTEDİR'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Millet ve memleket düşmanlarının Sözcü'sü olan bir paçavranın Ayasofya'nın açılışını değerlendirme biçimi bizler için hiçbir anlam ifade etmemektedir. Ayasofya'nın aslına rücu etmesini felaket görmek bu topraklara ve bu millete düşman olmak demektir."

PROF.DR ALİ ERBAŞ: 'AYOSOFYA'NIN İBADETE AÇILMASI İSLAM MEDENİYETİNİN BÜTÜN ZORLUKLARA RAĞMEN YÜKSELMEYE DEVAM EDİŞİNİN İSPATIDIR'

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "Ayasofya'nın ibadete açılması, temeli tevhid, tuğlası ilim, harcı erdem olan İslam medeniyetinin bütün zorluklara rağmen yükselmeye devam edişinin ispatıdır Elhamdülillah."

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