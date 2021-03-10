Skandal harita için özür dileyen yok! Ankara'dan tepki geldi mi?

Türk hava sahasını kullandığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp teşekkür eden Papa Francis, Irak'ı ziyaret etmesinin ardından Irak Bölgesel Yönetimi tarafından basılan hatıra pullarında Türkiye sınırlarına dahil olan illerin Kürdistan yönetimine dahil gösterildiği haritayla ilgili açıklama yapmadı.

Papa Francis skandal pul için hala özür dilemedi. Irak Kürt Yönetimi'nin yaptıkları bu saygısızlık dolayısıyla Ankara'dan özür dilemesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı'ndan bu hatıra pulundaki skandal harita için hiç bir tepki açıklaması yapılmadı.

Sivil toplum kuruluşlarından da herhangi bir tepki gelmedi.

NE OLMUŞTU?

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un Irak ziyareti skandalla tamamlandı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Papa’nın ziyareti şerefine Papa Franciscus’un resimlerinin yer aldığı 6 posta pulu bastırdı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’nin talimatıyla Kürdistan Bölgesi Ulaştırma Bakanlığı tarafından bastırılan pullar arasında yer alan “TERÖR MESAJLI – SKANDAL PAPA PULU” Türk Milletinin tepkisini topladı.

Papa Franciscus'un, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ziyareti ŞEREFİNE bastırılan “TERÖR MESAJLI - PAPA PULU”nda yer alan PAPA fotoğrafının arkasında Türkiye’nin yarısını içerisine alan “SÖZDE BÜYÜK KÜRDİSTAN” haritası yer alıyor.

SÖZDE "BÜYÜK KÜRDİSTAN"

Barzani yönetiminin Papa’nın ziyareti şerefine bastırdığı PAPA'nın figürünün yer aldığı puldaki ‘Terör Mesajlı – Skandal Papa Pulu’nda terör örgütü PKK’nın propagandası yapıldı.

Türk Milletinin tepkisini toplayan skandal haritaya PAPA’nın tepki göstermediği dikkat çekti.

‘Terör Mesajlı – Skandal Papa Pulu’nda Papa'nın başının üzerinde bulunan haritada Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı, Tunceli, Bingöl, Muş, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Batman, Bitlis, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Hatay, Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Van, Şırnak, Hakkari illerimiz teröristlerin kurduğu sözde "Büyük Kürdistan" hayaliyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi haritasına dahil edildi.

IRAK'A GİDEN İLK PAPA

Irak'a giden ilk Papa olarak tarihe geçen Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, 5-8 Mart tarihleri arasında Irak ve Irak Kürt Bölgesi’ni ziyaret etmiş, Erbil’de Franso Hariri Stadyumu’nda düzenlenen ayine katılmıştı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Papa’nın ziyareti şerefine Papa Franciscus’un resimleri bulunan ‘Terör Mesajlı – Skandal Papa Pulu’nun da yer aldığı 6 posta pulu bastırdı.