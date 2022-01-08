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Siyasilerden şehit askerler için başsağlığı mesajı

Siyasiler, Akçakale Şanlıurfa hudut hattında, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan 3 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Politika 08.01.2022, 22:21
Siyasilerden şehit askerler için başsağlığı mesajı

Siyasiler, Akçakale Şanlıurfa hudut hattında, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan 3 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Siyasiler, sosyal medya hesaplarından Akçakale Şanlıurfa hudut hattında, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan 3 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Barış Pınarı Harekât Bölgesi, Gültepe Hudut Karakolu’nda askeri aracımızın geçişi sırasında yaşanan patlamada şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başsağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Suriye sınırı Gültepe Hudut Karakolu’nda askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan kahraman askerlerimiz Teğmen Murat Alyurt, Er Ertuğrul Ulupınar ve Er Enes Koç’a Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Acımız büyük. Hepimizin başı sağ olsun.”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Şanlıurfa Akçakale’de kahraman askerlerimizin hain bir saldırıda şehit olduğunu üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Şanlıurfa/Akçakale hudut hattında hain teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Kanları yerde kalmayacak” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın başsağlığı mesajı şöyle:

“Şanlıurfa Akçakale hudut hattında hain teröristlerin döşediği EYP’nin patlaması sonucunda şehit olan üç kahraman mehmetçiğimize Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Akçakale/Şanlıurfa hudut hattında hain teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz; Murat Alyakut, Ertuğrul Ulupınar ve Enes Koç’a Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati paylaşımında, “Gültepe Hudut Karakolu’nda askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan kahramanlarımız Teğmen Murat Alyurt, Er Ertuğrul Ulupınar ve Er Enes Koç’a Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum” dedi.

Ak Partisi Sözcüsü Ömer Çelik yayımladığı başsağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Gültepe Hudut Karakolu’nda askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan kahramanlarımız Teğmen Murat Alyurt, Er Ertuğrul Ulupınar ve Er Enes Koç’a Allah’tan rahmet diliyoruz. Bu saldırıları yapanlar bedelini ödeyecek. Milletimizin başı sağ olsun.”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başsağlığı mesajında, “Barış Pınarı Bölgesi Gültepe Hudut Karakolu’nda askeri araç geçerken yaşanan patlamada şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, “Şanlıurfa’da patlama sonucu şehit verdiğimiz kahraman Mehmetçiklerimize Yüce Allah’tan rahmet, yaralı askerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

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