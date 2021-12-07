Siyasilerden, hayatını kaybeden Teoman Duralı için başsağlığı mesajı

Siyasiler, bilim dünyasının önde gelen isimlerinden Türk felsefe profesörü, biyolog, akademisyen ve düşünür, Teoaman Duralı’nın vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.

Siyasiler, 74 yaşında hayatını kaybeden Teoman Duralı için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, “Fikir dünyamızın özgün ve zirve ismi, akademimizin müstesna hocası Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı’nın vefâtını derin bir teessürle öğrendim. Milletimize, talebelerine ve ailesine başsağlığı diliyorum. Cenâb-ı Allah makamını âli, mekânını cennet eylesin” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “ Muhterem hocam Teoman Duralı bey ebediyete yürüdü. Aklıyla, kalbiyle, duygusu ve duruşuyla nasıl da güzel bir insandı. Üniversite yıllarımın en güzel derslerini onunla yaptık. İlminden, irfanından her zaman feyiz aldım. Allah gani rahmet eylesin. Mekanı cennet, makamı âli olsun” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, “Büyük bir hayat son buldu. Biyoloji Felsefesi konulu teziyle felsefe doktoru olan, eserleri ve yetiştiği yeni felsefecilerle öncü akademisyenler arasında yer alan Teoman Duralı artık aramızda değil. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik paylaşımında, “ Büyük bir alim, kıymetli bir felsefeci göçtü bu dünyadan. İnsanlık biraz daha eksik artık. Teoman Duralı hocamıza Allah rahmet eylesin. Fikir namusunun abidelerindendi. Mekanı cennet olsun. Fikir çilesiyle yoğrulmuş onurlu duruşu hep bizimle olacak” dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, “Acımız büyük. Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı’yı kaybettik. Yersiz, yurtsuz değildi. Yerinin de yurdunun da idrakindeydi ve hep yurdu için tefekkür etti, mücadele verdi. Mekanınız cennet olsun kıymetli Hocam. Biliyoruz ki eserleriniz, fikirleriniz hep yaşayacak” ifadelerine yer verdi.