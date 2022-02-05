Siyasilerden Covid-19’a yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geçmiş olsun mesajı

Siyasiler, Covid-19’a yakalandığını duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yayımladıkları mesajla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Siyasiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Covid-19’a yakalandığını açıklaması üzerine geçmiş olsun mesajı yayımladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, hayatları boyunca verdikleri mücadeleyle her türlü sıkıntıyı birlikte aşmışlardır. Allah’ın izniyle, korona virüsü de birlikte atlatacaklardır. Rabbim, tez zamanda şifa versin inşallah” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sayın Cumhurbaşkanım, Rabbim, Şâfî ismi şerifi ile size şifa versin. Rabbim, her türlü hastalıktan ve kötülükten sizi korusun. Rabbim, merhamet, muhafaza ve şifa elini üzerinizden hiç çekmesin...Âmîn. Aziz Türk milletinin ve bilumum mazlumların duası sizinledir” ifadelerine yer verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah’tan şifa diliyorum” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’ye geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Bugüne kadar pek çok kötülüğü yendiği gibi bu virüsü de yenecektir. Allah’tan acil şifalar diliyorum” cümlelerine yer verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise yaptığı paylaşımda, “Covid-19 testi pozitif çıkan Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Rabbim sizleri başımızdan eksik etmesin” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Geçmiş olsun Sayın Cumhurbaşkanım. Milletimizin ve tüm mazlumların duası sizinle. Rabbim size, kıymetli eşinize ve tüm hastalarımıza şifa versin” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Sayın Cumhurbaşkanımıza ve kıymetli Hanımefendi’ye Allah’tan acil şifalar diliyorum. Milletimizin duaları her daim Sayın Cumhurbaşkanımızla” ifadelerini kullanıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendiye Rabbimden acil şifalar diliyorum. Allah sizi başımızdan eksik etmesin” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Hanımefendi Sayın Emine Erdoğan’a geçirdikleri rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hafif şekilde süreci tamamlayacakları inancıyla sağlıklı, sıhhatli uzun ömürler temenni ediyorum” sözlerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer adına Milli Eğitim Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Sayın Cumhurbaşkanı’mız ve değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabb’imden kendilerine acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan Sayın Cumhurbaşkanımız ve muhterem eşi Emine Erdoğan Hanımefendiye Rabbim’den acil şifalar diliyorum, dualarımız sizinle” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’ye geçmiş olsun, Allah’tan acil şifalar dilerim” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun Sayın Cumhurbaşkanım… Size ve eşiniz Saygıdeğer Hanımefendi’ye acil şifalar diliyorum. Milletimizin duaları sizinle…" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, “Dualarımız sizinle efendim” ifadelerini kullandı.