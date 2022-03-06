Siyasilerden Batuhan Yaşar için taziye mesajı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar için siyasiler taziye mesajı yayımlandı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar için siyasiler taziye mesajı yayımlandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Allah rahmet eylesin. Ailesine, yakınlarına ve okurlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sevgili Batuhan Yaşar Ne büyük kayıp. Ne derin acı... Mevla ruhunu şâd, mekanını cennet, makamını âli eylesin” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı paylaşımda, “Türkiye’de, yakın siyasi tarihin önemli tanıklıklarını tüm gerçekliğiyle yaşayan, mesleğini çok seven, İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Gazeteci Batuhan Yaşar’a Allah’tan rahmet; ailesi, dostları ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah” ifadelerine yer verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise şu ifadeleri kullandı: “Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet, makamı âli olsun İnşAllah.”