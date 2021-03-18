Siyasi krizin sürdüğü Ermenistan’da erken seçim kararı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, muhalefet liderleri ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "20 Haziran’da parlamento seçimleri yapılacak" dedi.

Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ile 44 gün süren savaşta büyük yenilgiye uğrayan Ermenistan’da eleştiri oklarının hedefindeki Başbakan Nikol Paşinyan, ordunun istifasını talep etmesinin ardından derinleşen siyasi krizi çözebilmek amacıyla alınan yeni kararı duyurdu. Ülkede haftalardır süren protestolar ve siyaset koridorlarındaki anlaşmazlıktan sonra parlamentoda bulunan muhalefet partilerinin liderleri ile toplantı gerçekleştiren Paşinyan, 20 Haziran’da erken parlamento seçimlerine gidileceğini bildirdi. "Görüşmede mevcut iç siyasi durumdan en iyi çıkış yolunun erken parlamento seçimleri olduğunu belirttik" diyen Paşinyan, "Ermenistan’da 20 Haziran’da parlamento seçimleri yapılacak" ifadelerini kullandı.