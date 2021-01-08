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Siyasetçi ve iş adamı Battal Aldudak: "ABD darbeyle tanıştı"

Siyasetçi ve iş adamı Battal Aldudak, Trump taraftarlarının Washington’un kalbi olan kongre binasını bastığını belirterek ABD’nin darbeyle tanıştığını söyledi.

Politika 08.01.2021, 15:46
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Siyasetçi ve iş adamı Battal Aldudak: "ABD darbeyle tanıştı"

Siyasetçi ve iş adamı Battal Aldudak, Trump taraftarlarının Washington’un kalbi olan kongre binasını bastığını belirterek ABD’nin darbeyle tanıştığını söyledi.

Siyasetçi ve iş adamı Aldudak, ABD’de yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Dünyadaki birçok ülkeyi askeri darbe ve sokak olayları ile istikrarsızlaştıran ABD’nin kendi silahıyla vurulduğunu kaydeden Aldudak, “3 Kasımdaki seçim sonuçlarını tanımayan Trump taraftarları Washington’un kalbi Kongre binasını bastı. Dört saat süren işgal geride 4 ölü, siyasi kriz, kaos, kutuplaşma ve en önemlisi de ABD’nin ‘süper güç imajını yerle bir eden manzaralar bıraktı. Meydana gelen olaylar, Hollywood sahnelerini aratmadı. Özellikle Trump yanlılarının kongre baskını, sivil darbe girişimi olarak yorumlanırken, ayaklanmanın faili olarak mevcut ABD Başkanı Donald Trump görülüyor. Trump hakkında soruşturmalar başlatmaya hazırlanan eyalet yönetimleri 20 Ocak tarihini bekliyor. Kongre baskını, ABD toplumunun içindeki partizan uçurumları, güvensizliği ve bunlardan kaynaklı olayları değerlendirmedeki yaklaşım farklılıklarını da tekrar gün yüzüne çıkardı. Ülkedeki Cumhuriyetçi kanat ve aşırı sağ kesimler kongre baskınını, vatandaşların kendilerini temsil edildiği bir binaya, usulsüzlük yapıldığına inandıkları seçimlere tepkisini göstermek için girdiği şeklinde tanımlarken, gösterilen tepkileri de aşırı ve solcu, sahte medyanın abartısı olarak gördü. Birçok kişi böyle bir durumda güvenlik güçlerinin buna asla müsaade etmeyeceğini, gerekirse göstericilere ölümcül güç kullanarak müdahale edeceğini, muhtemelen de böyle bir baskından geriye onlarca ölü ve yaralı, binlerce de gözaltı kalacağı tahmininde bulundu. Oysa Trump destekçisi beyazlar camları, kapıları kırarak girdikleri Kongre’den ellerini kollarını sallayarak çıkmıştı. ABD darbeyle tanıştı. ABD’nin doğrudan ya da dolaylı olarak daha önce müdahalelerde bulunduğu, iç işlerine karıştığı ve ‘demokrasi’ çağrıları yaptığı Asya’dan Latin Amerika’ya pek çok ülkenin ‘iğneleyici’ açıklamaları ise dikkat çekti. ABD’nin başkenti Washington’da protestocuların polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesiyle ortaya çıkan görüntüler yankı uyandırdı. Dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan olaylarla ilgili itidal açıklamasıyla demokrasiye davet eden ABD’ye, bu mesajların muhatabı ülkelerden aynı ifadelerle mesajlar geldi” dedi.
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