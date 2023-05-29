Sivas yüzde 73’le ‘Recep Tayyip Erdoğan’ dedi

Sivas, Cumhurbaşkanlığı ikinci turunda yüzde 73,09 oranla Recep Tayyip Erdoğan’a destek vererek, Recep Tayyip Erdoğan’a en çok oy veren 10 il arasında yer aldı.

Dün Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu gerçekleşti. Sivaslılar sabahın erken saatlerinde oy vermek için sandığa gitti. Sandıkların büyük bir kısmının açılmasıyla Sivaslılar büyük bir sevinç yaşadı. Türkiye geneli yüzde 52,16 oy alan Cumhur İttifakı Adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Yüzde 73,09 oranla Recep Tayyip Erdoğan’a destek veren Sivas bu oranla birlikte Recep Tayyip Erdoğan’a en çok oy veren 10 il arasında 8’inci sırada yer aldı. Öte yandan ilk turda Sivaslılar Recep Tayyip Erdoğan’a yüzde 69,40 oranında Kemal Kılıçdaroğlu’na ise yüzde 24,25 oranında oy vermişti. Sivaslılar Recep Tayyip Erdoğan’ı seçmelerindeki en büyük nedenin güven ve yaptığı yatırımlar olduğu söylerken, Ak Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyulan sevgi ve güvenin sandığa yansıdığını söyledi.

“Sonucun güzel geleceğinden emindik”

Ak Parti Sivas Milletvekili Ruhiye Toy, seçimden önce sonuncun güzel geleceğinden emin olduklarını söyleyerek, “Öncelikle seçimimiz Sivas’ımız için, milletimiz için, tüm dünya mazlumları için hayırlı uğurlu olsun. Elbette ki zor bir süreçti Türkiye’de ikinci tura kalan bir seçim ilk defa yaşandı. Fakat biz sonucun böyle güzel geleceğinden emindik. Buna inanıyorduk. Çünkü Cumhurbaşkanımıza olan sevgi, güven hakikaten sahada her zaman hissettiğimiz bir durumdu. Özellikle biz Cumhurbaşkanımıza güvenin, milletimizdeki tezahürünü görmüş olduk. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2001 yılında başladığı günden bugüne kadar hiçbir zaman çizgisini bozmadı. Her zaman derdi milleti oldu. Milletimiz de bunun farkındaydı. Milletin bu kadar gönlüne giren bir lider herhalde çok nadir gelir dünyaya. Milletimiz de bunun farkındaydı. Bunun cevabını da sandıklarda verdi” dedi.

“İlk 10 il arasında olmamız sürpriz olmadı”

Vekil Toy, Sivas’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a en çok oy veren 10 il arasında olmasının sürpriz olmadığını söyleyerek, Onun oluşturduğu sevgi ve güven sayesinde ve elbette ki 21 yılda Türkiye’ye yaptığı yatırımlar ve hizmet sayesinde kazandı. Milletimiz 80 yılda yapılmayan yatırımları son 20 yılda gördü. Dolayısıyla milletimiz yatırımdan ve hizmetten yana oldu. Güvenden ve istikrardan yana oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde Sivas’ımıza bir ziyarette bulunmuştu. Sivas tarihinde olmayan bir miting yaşandı. Mitingden ziyade bir sevgi seliydi adeta. Dolayısıyla bunun karşılığı zaten sandığa yansıyacaktı. Cumhurbaşkanımız Sivas’ı seviyor. Sivaslılar da cumhurbaşkanımızı seviyor. İlk on ilde olmamızda bizim için sürpriz olmadı” ifadelerini kullandı.

Sivaslılar ise seçimin sonucundan mutlu olduklarını söylediler.