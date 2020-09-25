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Sırrı Süreyya Önder Aksaray’da gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kobani olaylarıyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan HDP eski milletvekilli Sırrı Süreyya Önder, Aksaray'da kaldığı otelde gözaltına alındı. Önder, sağlık kontrolünün ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Politika 25.09.2020, 09:52
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sokağa çıkma çağrısı yapan PKK/KCK terör örgütü ve sözde örgüt yöneticileri ile bazı siyasi parti yönetici ve partililer hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Hakkında gözaltı kararı bulunan HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder Aksaray'da kaldığı otelde gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şubesi polisleri tarafından gözaltına alının Önder, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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