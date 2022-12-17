Sırplar, Kosova’da yeni barikat kurdu

Kosova polisi, dün gece ülkenin kuzeyinde Sırplar tarafından yeni bir barikat daha kurulduğunu açıkladı.

Kosova polisi, dün gece ülkenin kuzeyinde Sırplar tarafından yeni bir barikat daha kurularak vatandaşların hareket özgürlüğünün kısıtlandığını duyurdu. Açıklamada, “Dün gece Berxhane Mahallesi’nde Zveçan yolu üzerinde yeni bir barikat kurularak alternatif yollar üzerindeki hareket özgürlüğünün kısıtlanmasına ve ülkenin kuzeyindeki vatandaşların hayatını zorlaştırmaya devam edildi” denildi. Açıklamada barikatlar nedeniyle Kosova ile Sırbistan arasındaki sınır geçişlerinden insan ve yük geçişinin imkansız hale geldiği fakat ülkenin kuzeyindeki güvenlik durumunda değişiklik olmadığı ifade edildi.

Kosova’nın kuzeyinde Leposaviç, Zubin Potok ve Zveçan Belediyelerinde farklı noktalarda kurulan barikatlar, bugün itibarıyla sekizinci gününe girmiş bulunuyor. Kosovalı Sırplar, barikatların Sırp kökenli eski polis Dejan Pantiç’in gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla kurulduğunu savunuyor.