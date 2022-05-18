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Şırnak’ın yeni valisi göreve başladı

Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Kırklareli Valiliğinden Şırnak Valiliğine atanan Osman Bilgin göreve başladı.

Politika 18.05.2022, 19:05
Şırnak’ın yeni valisi göreve başladı

Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Kırklareli Valiliğinden Şırnak Valiliğine atanan Osman Bilgin göreve başladı.

Şırnak Valiliği bahçesinde düzenlenen törende, Şırnak 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve valilik personeli tarafından karşılandı. Vali Bilgin, vatandaşlar ile tek tek tokalaştıktan sonra valilik makamına geçti.

Valilik makamında Mersin’e atanan Vali Ali Hamza Pehlivan tarafından çiçek takdim edilen Bilgin, yaptığı açıklamada, Şırnak’ta göreve başlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Vali Bilgin, “Özelikle bu güzel ilime güzel hizmetleri sunan Ali Hamza Pehlivan valimiz, gerçekten Şırnak’ımıza birçok yönüyle, sosyal, kültürel yönüyle, altyapının geliştirilmesi, tüm alanlarda çok büyük hizmetler sundular. Ben yakından kendisini takip ediyordum. Vatandaşlarımızla sürekli iç içe oldu. Bizde halka hizmet hakka hizmet düsturuyla baktık. İnşallah buradaki halkımıza, kamu kurum çalışma arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz demeden 7 gün 24 saat esaslı şekilde burada hizmet vereceğiz. Ben valimiz Ali Hamza Pehlivan’a burada yaptıkları hizmetlerden dolayı hem şahsım hem de Şırnaklı vatandaşlar adına şükranlarımı sunuyorum. Yeni görev yerinde de başarılar dilerim. İnşallah bizde devir aldığımız bayrağı, valimizin yaptığı güzel çalışmışları üstüne ekleyerek yeni çalışmalar yaparak, ama hepsinden önemli istişare mekanizmasını ortaya koyarak, çünkü istişare mekanizmasını ortaya koymadığımız zaman doğru sonuçlar ortaya çıkamayabiliyor. Vatandaş ve kurumlarımızla el ele vererek, Şırnak’ımızı daha güzel, daha sosyal imkanlara kavuşmuş hale getireceğiz. Bu bir bayrak yarışı, dünya durmuyor, hayat devam ediyor, devam eden hayatta gelişimde devam ediyor. Biz bu gelişim içinde nasıl daha iyi noktalara getirebiliriz, bunun için el ele vererek beraber yağacağız” dedi.

Mersin’e atanan Vali Ali Hamza Pehlivan ise, “Valilimiz Osman Bilgin’in meslek tecrübesi, çalıştığı yerlerde ortaya koyduğu başarılı hizmetlerle, çok güzel noktalarda da görev yaptılar. Bakanlıkta yöneticilik yapma durumları oldu. Bende şerefle bu görevi takdimini yapmaktan onur duyuyorum. Başarılar diliyorum. Şırnak ilimize de hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel hizmetler yapacağına yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

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