Sırbistan’da 7 ayın ardından yeni hükümet kuruluyor

Sırbistan’da 3 Nisan’da yapılan erken seçimin ardından hükümeti kurmakla görevlendirilen Ana Brnabic başkanlığındaki hükümet, 7 ay sonra kuruluyor.

Sırbistan’da 3 Nisan’da yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic liderliğindeki Sırp İlerleme Partisi (SNS) oyların yüzde 40’ını alarak parlamentodaki çoğunluğunu korumuştu. Ana Brnabic başkanlığındaki hükümet, yaklaşık 7 ay sonra kurulmaya başlanırken, Vucic parti genel kurulunda yeni hükümette yer alacak isimleri açıkladı. Ana Brnabic’in üçüncü kez başbakan olarak görev yapacağı hükümeti oluşturan isimler arasında Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, İçişleri Bakanı Bratislav Gasic, İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic, İnşaat Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic, Maliye Bakanı Sinisa Mali, Ekonomi Bakanı Rade Basta, Tarım Orman ve Su İşleri Bakanı Jelena Tanaskovic, Çevre Bakanı Irena Vujovic, Madencilik ve Enerji Bakanı Dubravka Negre, Adalet Bakanı Maja Popovic, Devlet İdaresi ve Yerel Yönetimler Bakanı Aleksandar Martinovic, Savunma Bakanı Milos Vucevic, Kültür Bakanı Maja Gojkovic, Çalışma İstihdam ve Sosyal İşler Bakanı Nikola Selakovic, Sağlık Bakanı Danica Grujicic, Turizm ve Gençlik Bakanı Husein Memic, Spor Bakanı Zoran Gajic, Eğitim Bakanı Branko Ruzic, Bilim, İnovasyon ve Teknolojik Gelişim Bakanı Jelena Begovic, Avrupa Entegrasyonları Bakanı Tanja Miscevic, Köy İşleri Bakanı Milan Krkobabic, İnsan Hakları ve Toplumsal Diyalog Bakanı Tomislav Zigmanov, Aile Bakanı Darija Kisic bulunuyor.

Memic, yeni hükümetteki tek Boşnak bakan oldu

Sırbistan’da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde bulunan Novi Pazar Kültür Merkezi’nin müdürü olarak görev yapan Husein Memic, açıklanan yeni hükümetteki tek Boşnak bakan oldu. Memic, Rasim Ljajic’in genel başkanı olduğu Sancak Demokrat Partisi’nin (SDP) adayı olarak hükümetin yeni bakanlıklarından biri olan Turizm ve Gençlik Bakanlığı’nın başına getirilirken, boş kalan 3 bakanlığa atanacak isimler arasında eski Sancak müftüsü Muamer Zukorlic’in oğlu Usame Zukorlic’in genel başkanı olduğu Adalet ve Barış Partisi’nden (SPP) de Boşnak bir temsilcinin yer alacağı iddia edildi.

Yeni kabinenin Perşembe gününe kadar güvenoyu alması bekleniyor.