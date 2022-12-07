Sırbistan Savunma Bakanı Vucetic: “Tek bir kıvılcım her şeyin istenmeyen bir yöne doğru ilerlemesine neden olabilir”

Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic, Kosova’da bir kıvılcımın her şeyin istenmeyen bir yöne doğru ilerlemesine neden olabileceğini söyledi.

Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic, Kosova’da durumun çok gergin olduğunu açıkladı. Vucevic, “Her ne kadar şu anda hiçbir olay yaşanmıyor ve durum sakin olsa da, tek bir kıvılcım her şeyin istenmeyen bir yöne doğru ilerlemesine neden olabilir” dedi. Kosova Başbakanı Albin Kurti’yi ikili anlaşmaların bağlamından çıkarak tek taraflı adımlar atmak ve istikrarsızlığa neden olmakla suçlayan Vucevic, Kosovalı Arnavutların amacının Sırpları korkutmak ve topraklarından çıkarmak olduğunu ileri sürdü. Vucevic, Kosova’da dün gece yaşanan patlamaların ardında da Kosovalı yetkililerin olduğu iddiasında bulundu. Kosova’nın kuzeyindeki Sırp yoğunluklu belediyelerde 18 Aralık’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerin uluslararası toplum tarafından ertelenebileceğini söyleyen Vucevic, Kosova’daki en büyük etnik Sırp partisi olan Sırp Listesi’nin bu seçimlere katılmayacağını açıkladı.

Kosova’nın kuzeyinde dün siren sesleri yükselmişti

Kosova’nın kuzeyindeki 4 belediye başkanının görevinden istifa etmesi sonrası söz konusu belediyelerde 18 Aralık’ta yapılacak erken yerel seçimler öncesi bölgede gerilim yeniden artmıştı. Ülkenin kuzeyinde yer alan ve Sırpların yoğunlukta yaşadığı Mitroviça’da patlama ve silah sesleri sonrası siren sesleri yükselmişti.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla yaptığı açıklamada, Kosova’nın kuzeyinde meydana gelen olaylara tepki göstermiş, maskeli şahısların belediye seçim görevlileri ve polise ses bombası ve havaya ateş açarak saldırdığını belirtmişti. Sveçla, "Kosova polisi, bugünkü saldırılara karışan tüm suçluları tespit etmek ve adalete teslim etmek için şimdiden soruşturmalara başladı. Polis, Kosova genelinde güvenliği sağlamak, düzeni ve hukukun üstünlüğünü sağlamak için görevlerine uygun olarak görevlerini sürdürecektir" demişti.

Öte yandan Sırbistan makamları tarafından verilen plakaların Kosova plakalarına dönüştürülmesi konusunda ihtar belgesi vermeyi reddeden Sırp Kosova Emniyet Biriminin Kuzey Bölgesi Müdürü Nenad Djuric’in açığa alınması üzerine, aralarında belediye başkanları, hakim, savcı ve polislerin de bulunduğu çok sayıda Sırp vatandaşı, Kosova kurumlarındaki görevlerinden istifa etmişti.