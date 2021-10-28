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Sırbistan Savunma Bakanı Stefanoviç’ten Bakan Soylu’ya ziyaret

Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Nebojsa Stefanoviç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya nezaket ziyaretinde bulundu. Bakanlık makamında gerçekleştirilen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Politika 28.10.2021, 12:51
Sırbistan Savunma Bakanı Stefanoviç’ten Bakan Soylu’ya ziyaret

Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Nebojsa Stefanoviç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya nezaket ziyaretinde bulundu. Bakanlık makamında gerçekleştirilen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Nebojsa Stefanoviç ile makamında bir araya geldi. Stefanoviç şeref defterini imzaladıktan sonra iki bakan günün anısına fotoğraf çekildi. Stefanoviç’e yaptığı nezaket ziyaretinden ötürü teşekkür eden Bakan Soylu, “Kendisini ülkemizde görmekten dolayı çok büyük bir onur duyuyoruz. Kendisiyle

birlikte çok güzel çalışmaların altına imza attık. Bu iki ülkenin ilişkilerinin gelişmesi konusunda yapıcı adımlarımız söz konusu oldu. Ankara’da kıymetli dostumla olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Sırbistan bizim için hem dost hem de komşumuzdur. İstikrar, güvenlik ve barış noktasında da kilit ülkelerden birisidir. Sırbistan ile olan ilişkilerimiz pandemi dönemine rağmen en üst düzeyde bu dönemde de devam etmiştir. Birlikte çok başarılı işlerin altına imza attık. Attığımız adımlar, iki ülkenin güvenlik alanında yaptığı iş birlikleri çok önemli adımlardır. Bunlardan daha da önemlisi kurulan sinerjiydi. Bu sinerji iki ülkenin güvenlik alanında çok önemli adımlar atmasına vesile oldu” ifadelerini kullandı.

“Çok daha iyi ilişkiler geliştirmemiz gerekiyor”

Bakan Soylu’ya gösterdiği misafirperverlikten dolayı şükranlarını ileten Sırbistan Savunma Bakanı Stefanoviç ise, “Bakanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Onu her şeyden önce bir dost ve abi olarak gördüğümü ifade etmek isterim. Misafirperverliği için de teşekkür ederim. İki ülkenin birbirine yaklaşması ve ilişkilerinin gelişmesi için yaptığı her şeyden ötürü kendilerine teşekkür ediyorum. Özellikle yaptığınız görevde büyük bir fedakarlık yaptığınızı biliyoruz, özveriniz için de teşekkür ediyoruz. Hem siyasi, hem ekonomik hem de milli savunma alanında çok daha iyi ilişkiler geliştirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

İki bakan açıklamalarının ardından basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

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