Sırbistan, Kosova’ya asker gönderme talebini KFOR’a iletti

Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic, bin kadar Sırp asker ve polisinin Kosova’nın kuzeyine konuşlandırılmasına yönelik talebin yazılı olarak NATO’nun Kosova Barış Gücü’ne (KFOR) ulaştırıldığını açıkladı.

Kosova-Sırbistan arasındaki gerilim sürüyor. Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Milos Vucevic, Novi Sad şehrindeki Sırbistan Ordusu Nehir Filosu’nu ziyaret etti. Bakan Vucevic burada yaptığı açıklamada, Sırbistan ordu mensuplarının Kosova’nın kuzeyine konuşlandırılmasına yönelik talebin bugün Merdare sınır kapısında yazılı olarak KFOR’a ulaştırıldığını duyurdu. Vucevic, “Sırbistan, bu vesileyle Kosova’nın kuzeyine asker ve polis konuşlandırma sürecini resmi ve teknik olarak başlatmış bulunuyor" dedi.

Sunulan resmi müracaatta 100 ila bin arasında olacak belirli sayıdaki Sırp asker ve polisinin Kosova’nın kuzeyine konuşlandırılması talep edildi.

"Böyle bir hakka sahibiz"

Öte yandan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, dün akşam gerçekleştirilen hükümet toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ülkesinin Birleşmiş Milletler’in (BM) 1244 sayılı kararı gereğince böyle bir hakka sahip olduğunu hatırlatmıştı. KFOR’un bu talebi kabul edeceği hususunda iyimser olmadığını söyleyen Vucic, böyle bir adımın bölgedeki gerilimin azalmasına büyük ölçüde katkı sağlayacağını savunmuştu.

İki ülke arasındaki gerilim

Kosova polisinin eski Sırp mensuplarından biri olan Dejan Pantic’in gözaltına alınmasının ardından ülkenin kuzeyine barikatlar kuran Kosovalı Sırplar, Avrupa Birliği (AB), ABD ve NATO’nun çağrılarına rağmen barikatları kaldırmayı kabul etmiyor.

Kosova emniyetindeki görevinden istifa eden Sırp polis memuruna gözaltı

İki ülke arasındaki sorunlara dün gece bir yenisi daha eklendi. Kosovalı yetkililer, dün gece kasım ayında Kosova emniyetindeki görevinden istifa eden bir Sırp polis memurunu daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan Sladjan Trajkovic’in eşi yerel medyaya yaptığı açıklamada, Trajkovic’in savaş suçu işlediği şüphesiyle gözaltına alındığını belirtmişti. Sırbistan Hükümeti Kosova Ofisi Direktörü Petar Petkovic ise Trajkovic’in gözaltına alınmasının Kosova Başbakanı Albin Kurti’nin "Sırpları avlamaya devam ettiğinin ve gerilimi azaltmak istemediğinin göstergesi" olduğunu savundu.