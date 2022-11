Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’den orduya "Hazır ol" emri

Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in Kosova ile yaşanabilecek muhtemel gerilimler nedeniyle orduya “Hazır ol” emri verdiğini açıkladı.

Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic, yerel bir televizyonun programına konuk oldu. Bakan Vucevic, Cumhurbaşkanı Akexander Vucic’in ordunun başkomutanı sıfatıyla, çatışmaya ve her türlü göreve hazır olma emri verdiğini söyledi. Kimsenin çatışmaya ve savaşmaya meraklı olmadığını vurgulayan Bakan Vucevic, Sırbistan’ın ciddi bir devlet olduğunu ve her türlü meydan okumaya cevap verebilmek adına tüm gerekli adımları attığını belirtti. Sırbistan’ın Kosova ile diyaloğu devam ettirmek istediğini belirten Vucevic, "Ordumuz, başkomutan Vucic’in her talimatını yerine getirebilecek hazırlıkta” dedi. Vucevic, “Barış ve istikrarı savunmamız, ödlek ve zayıf bir ülke olduğumuz anlamına gelmiyor. Bin gün müzakere etmek, cephede bir gün geçirmekten iyidir" ifadelerini kullandı.

Sırbistan-Kosova arasındaki anlaşmazlık

Kosova Başbakanı Albin Kurti geçen hafta yaptığı açıklamada, Sırp makamlarının Kosova’daki Sırplara verdiği araç plakalarının ’RKS’ (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesi ile ilgili kararın, belli değişiklikler yapılarak yürürlükte kalacağını duyurmuştu. Plakaların kademeli olarak değiştirileceğini bildiren Kurti, tartışmalı plaka sahiplerinin 21 Kasım’a kadar yalnızca uyarılacağını, 21 Kasım’dan 21 Ocak’a kadar 150 Euro para cezasına çarptırılacağını, 21 Ocak-21 Nisan tarihleri arasında test plakalarının verileceğini, plakaları değişmeyen araçların trafiğe çıkışının 21 Nisan’dan itibaren tamamen yasaklanacağını açıklamıştı.