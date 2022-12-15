Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: “Yasadışı göçmenlerin park alanı olmak istemiyoruz”

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan ve Macaristan arasındaki Kelebija-Tompa sınır kapısında gerçekleştirdiği incelemenin ardından yaptığı açıklamada, “Yasadışı göçmenlerin park alanı olmak istemiyoruz. Sırbistan mültecilere ve zor zamanlar geçirenlere karşı her zaman anlayışlı olmuştur, olmaya da devam edecektir. Fakat, bu durum farklı. Silahlı suç gruplarına karşı da daha sert bir yaklaşımımız var” dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Macaristan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde Sırbistan ve Macaristan arasındaki Kelebija-Tompa sınır kapısında Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile birlikte incelemelerde bulundu. İki lider, Çekya eski Başbakanı Andrej Babis’in de katıldığı incelemenin ardından Kelebija-Tompa sınır kapısında ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında yasadışı göçmenlere değinen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, “Yasadışı göçmenlerin park alanı olmak istemiyoruz. Sırbistan mültecilere ve zor zamanlar geçirenlere karşı her zaman anlayışlı olmuştur, olmaya da devam edecektir. Fakat, bu durum farklı. Silahlı suç gruplarına karşı da daha sert bir yaklaşımımız var. Silahlı eylemlerde bulunabileceklerini düşündüğümüz 600’den fazla kişiyi tutukladık. Macaristan ile modern tarihin en yakın ilişkilerine sahibiz. İşbirliğimiz devam edecek” dedi. Sırbistan’daki yasadışı göçmen sayısının geçen yıla göre neredeyse iki katına çıktığını ve kaçak göçmenlerin Kuzey Makedonya ve Bulgaristan yönünden geldiklerine dikkat çeken Vucic, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan sınırlarını güçlendireceklerini de sözlerine ekledi.

“Resmi olarak Washington Anlaşmasını ihlal ediyorlar”

Kosova’nın Avrupa Birliği üyelik başvurusunu sunmasına yönelik soruyu yanıtlayan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, “Bugün resmi olarak Washington Anlaşmasını ihlal ediyorlar. Tüm bunlara bu gece, benim de davet edildiğim hükümet toplantısından sonra cevap vereceğiz. 1244 sayılı kararla ilgili taleplerimizin yanı sıra birçok ülkeden tanınmanın geri alınmasına ilişkin taleplerimize gelen yanıtları da açıklayacağız. AB üyeliğine başvurmanın şartı Avrupa ülkesi olmaktır. Birinin ülke olup olmadığı hangi kriterlere göre belirlenir bilmiyorum. Bütün bunlardan ders aldık, devletimizi ve ulusal çıkarlarımızı korumak için her şeyi yapmaya hazırız” dedi.

“Yasadışı göçmenler giderek saldırganlaşıyor”

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak yaptığı açıklamada Macaristan’ın yardıma muhtaç mültecilere sınırlarının açık olduğunu fakat yasadışı göçmenlerin tehlikeli olduğunu ve mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Novak, “Ukrayna’dan gelen bir milyondan fazla insan Macaristan’dan geçti. Onlara çok büyük yardımlar sağlıyoruz. Fakat Avrupa sınırlarını yasa dışı yollardan geçmek isteyenler de var. Kaçak göçmenlerin baskısı her geçen gün artıyor. Bugüne kadar, sınırı geçmeye yönelik 271 binden fazla yasadışı göçmen yakalandı. Sayıları bir önceki yıla göre ikiye katlandı. Yasadışı göçmenler giderek saldırganlaşıyor. Huzurumuzu korumak için, göçmen ve yasa dışı göçmen ayrımını yapmalıyız" dedi.

“Avrupa Konseyi çok basit çözümleri engelliyor”

Sınır bölgesi ziyaretinde yer alan Çekya eski Başbakanı Andrej Babis ise yaptığı açıklamada, “AB üyesi olsun ya da olmasın tüm Balkanlara ihtiyacımız var. Avrupa Konseyi bu konuyla pek fazla ilgilenmez. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Schengen sorununu çözmemiz gerekliliğine değindi. Buradaki Çek polisleri 6 bin kaçakçı yakaladı. Her şeyin neden Avrupa Konseyi düzeyinde karar verilmesi gerektiğini anlayamıyorum. Avrupa Konseyi çok basit çözümleri engelliyor. Bu sorunları beraber hareket ederek kolayca çözebiliriz” açıklamasını yaptı.