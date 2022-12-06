Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "Masada olmak her zaman iyidir, masada olmazsanız menüde olursunuz"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, AB-Batı Balkanlar Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, "Masada olmak her zaman iyidir, masada olmazsanız menüde olursunuz" dedi.

AB-Batı Balkanlar Zirvesi Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlendi. Zirveye son anda katılım kararı alan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, oturum öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Vucic, zirveye ülkesinin pozisyonunu korumak için katıldığını belirterek, "Tiran’a AB ve bölge liderlerinin görüşlerini almak ve Sırbistan’ın ne düşündüğünü söylemek için geldim. Masada olmak her zaman iyidir, zira masada olmazsanız menüde olursunuz" dedi.

Zirveye ülkesinin pozisyonunu korumak için katıldığını belirten Sırp lider, zirvenin Sırbistan’ın çıkarlarını savunmak için iyi bir fırsat sunduğunu ifade ederek, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB ile Sırbistan arasındaki güncel meseleleri görüştüğünü aktardı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti’nin, Sırp milletvekillerinin onayını almadan seçimlerde en az oyu alan Nenad Rasic’i bakan olarak atamasına tepki gösteren Vucic, Tiran’da yapılacak zirveye katılmayacağını açıklamış daha sonra kararını gözden geçireceğini duyurmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’in zirve çerçevesinde İtalya Başbakanı Gorgia Meloni, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Belçika Başbakanı Alexander De Croo ve Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.