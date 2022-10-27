Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "Kosovalı Sırpların yanında olmaya devam edeceğiz"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova yönetiminin Sırp makamlarının Kosova’daki Sırplara verdiği araç plakalarının "RKS" (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesi ile ilgili kararından vazgeçmeyerek barışı, istikrarı ve Kosova’daki Sırpların hayatlarını tehlikeye attığını, ülkesinin Kosovalı Sırpların yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova yönetiminin plaka değişikliği için tanıdığı sürenin sona ermesine birkaç gün kala başkent Belgrad’da Kosovalı Sırpların temsilcileriyle görüştükten sonra Ulusal Güvenlik Konseyi oturumuna başkanlık etti. Vucic oturumun ardından yaptığı açıklamada, Kosova yönetiminin Sırp makamlarının Kosova’daki Sırplara verdiği araç plakalarının "RKS" (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesi ile ilgili kararından vazgeçmeyerek barışı, istikrarı ve Kosova’daki Sırpların hayatlarını tehlikeye attığını söyledi. Vucic, ülkesinin Kosovalı Sırpların yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkelerinin Sırbistan’a, Kosova’nın plaka uygulamasının yasal olduğunu ve diyalog anlaşmasını zedelemediğini anlaması gerektiği konusunda bir nota gönderdiğini aktaran Vucic, "Kosova yönetiminin seçtiği zaman ve yöntemin yanlış olduğunu düşünüyorlar. Bu da AB ile NATO ülkelerine göre Priştine’nin yaptıklarının doğru olduğunu, onlara göre tek yanlışın zaman olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

"Belgrad müzakerelere hazır"

Ülkesinin gerilimi azaltmak için tarafsız plaka önerisinde bulunduğunu, ancak Kosova yönetimin bu öneriyi reddettiğini söyleyen Vucic, Belgrad yönetiminin anlaşma ve müzakerelere hazır olduğunu, fakat Fransa ve Almanya’nın Kosova meselesinin çözümüne yönelik önerisinde kabul edilemeyecek maddelerin de bulunduğunu belirtti. Vucic, görüşme ve sonrasında gerçekleştirilen Ulusal Güvenlik Konseyi oturumunda ABD’nin desteklediği Fransa-Almanya önerisini değerlendirdiklerini ve cevaplarını 24 saat içerisinde göndereceklerini kaydetti.

Kosova-Sırbistan arasındaki anlaşmazlık

Kosova yönetiminin, ülkede yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğu getirileceğini bildirilmesi, Sırpların tepkisine neden olmuştu. Karara karşı çıkan Sırpların ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatması iki ülke arasında gerilimi artırmıştı. Kararı önce 1 Eylül’e, daha sonra 1 Kasım’a kadar uzatan Kosova yönetimi, bu tarihten itibaren ülkede sadece Kosova Cumhuriyeti (RKS) plakalı araçların dolaşımının mümkün olacağını duyurmuştu.