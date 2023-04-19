Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, İsveç Dışişleri Bakanı Billström ile görüştü

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan’a resmi ziyaret gerçekleştiren İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile bir araya geldi. Vucic düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Kosova’nın Birleşmiş Milletler (BM) üyeliğini desteklemeyeceğiz" dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, resmi ziyaret çerçevesinde Sırbistan’a gelen İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile bir araya geldi. İsveçli bakan, Belgrad’da Cumhurbaşkanlığı binasında gerçekleştirilen toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında, Vucic ile bölgeye ilişkin konular, Ukrayna’daki son durum, İsveç’teki Sırbistan kökenli vatandaşlar ve Sırbistan’da iş yapan İsveç firmalarına ilişkin meseleleri konuştuklarını söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise ekonomik ilişkilerin önemine dikkat çekerek, "İsveç, ülkemiz için çok önemli bir ortak. Yılın ilk iki ayında İsveç’e ihracatımızın fazladan bir artış kaydetmiş olması çok önemli. Sırbistan vatandaşlarını istihdam eden İsveçli yatırımcılara teşekkür ediyoruz. Görüşmemizde iki halkımız arasındaki köprü görevi gören Sırp diasporasından da bahsettik" ifadelerini kullandı.

İsveçli Bakan Billström’ün Sırbistan’ın Rusya’ya yaptırım uygulaması konusunda ısrar ettiğini vurgulayan Vucic, "İsveç’in pozisyonunu anlıyoruz ama bizi de anlayan birinin olması gerekiyor. Askeri olarak tarafsız kalmak istiyoruz. Bu ittifak, 1999’da ülkemize saldırdı. Sırbistan’ın Avrupa Birliği (AB) yolunda ilerlemesi konusunda ise her zaman İsveç’in desteğine minnettarız" ifadelerine yer verdi.

Kosova’daki durumu da konuştuklarını ifade eden Vucic, "Taahhütleri yerine getireceğiz ama Kosova’nın BM üyeliğini desteklemeyeceğiz. Brüksel Anlaşması’nın kabulünün üzerinden 10 yıl geçti. Sırp Belediyeler Birliği oluşturulduğunda diğer her adımı atacağız. Bu 2013 yılına dayanan bir yükümlülük. Sırbistan’da bizler o kadar da aptal değiliz. Yükümlülüklerinizi yerine getirdiğinizde, biz de güvenilir bir ortak olduğumuzu göstermek için işe koyulacağız" şeklinde konuştu.