Sırbistan, AB-Batı Balkanlar Zirvesi’nde Rusya’ya karşı hazırlanan ortak bildiriye imza atmadı

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da bugün gerçekleştirilen AB-Batı Balkanlar Zirvesi’nde Rusya’nın Ukrayna’daki işgalinin olumsuz etkileriyle birlikte mücadeleye ilişkin olarak hazırlanan ve bölge ülkelerini Rusya’ya yaptırımlar konusunda AB dış politikasına tamamıyla uyum sağlama çağrısı yapılan bildiriye Sırbistan imza atmadı.

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi sonrası Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan von der Leyen, AB’nin bölgeye olan desteğine dikkat çekerek zirvenin organizasyonundan dolayı Arnavutluk’a teşekkür etti. Von der Leyen, Avrupa Birliği’nin sadece Ukrayna’daki savaşın neticeleri ile değil aynı zamanda savaşın enerji sektöründe ortaya çıkardığı sorunlarla da yüzleşmek istediğini söyledi.

AB’nin enerji krizine karşı Batı Balkanlar’a 1 milyar euro tahsis edeceğini duyuran von der Leyen, bunun yarısının ailelere yardım, diğer yarısının ise enerji altyapısının güçlendirilmesi için kullanılmasının planlandığını açıkladı.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel, Batı Balkan ülkelerine enerji krizi nedeniyle AB tarafından sağlanan finansal yardımların, birliğin bölgeye olan bağlılığını ortaya koyduğunu söyledi. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise, zirvede gençlere yönelik çok sayıda projenin görüşüldüğünü açıkladı. Gerekli prosedürlerin ardından Arnavutluk vatandaşı öğrencilerin kendi ülkelerini terk etmeden dijital ortamda Avrupa’nın en iyi üniversitelerinde eğitim görme olanağına kavuşacaklarını duyuran Rama, Avrupa’nın en saygın üniversitelerinden birinin Tiran’da bir kampüs açması için Avrupalı liderlerin desteğini aldığını söyledi.

Rama, Batı Balkan ülkelerinin AB’ye üyelik süreçlerinin “acı bir şekilde ölümüne izin vermedikleri” için Charles Michel ve Ursula von der Leyen’e teşekkür etti.

Sırbistan, bildiriye imza atmadı

Zirvenin sonunda Rusya’nın Ukrayna’daki işgalinin olumsuz etkileriyle birlikte mücadeleye ilişkin olarak hazırlanan ve bölge ülkelerini Rusya’ya yaptırımlar konusunda AB dış politikasına tamamıyla uyum sağlama çağrısı yapılan bildiriye Sırbistan imza atmadı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya’ya yaptırımlar konusunda AB ve Sırbistan arasında mutabakat bulunmadığını söyledi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bu konuda bir görüşme gerçekleştirdiğini açıklayan Scholz, AB’nin birliğe katılmayı arzulayan Sırbistan’dan bu konuda açık beklentileri olduğunu ifade etti.

Sırbistan’ın AB liderlerinden ültimatom aldığı iddiası

Sırbistan basını ise Vucic’in Tiran’da AB liderlerinden Kosova ile çözüm konusunda ültimatom aldığı iddiasını paylaştı. Sırbistan’da yayınlanan Danas gazetesi, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberde AB liderlerinin Vucic’e Kosova probleminin çözümüne ilişkin Fransız-Alman teklifini kabul etmesi için birkaç hafta süre tanıdığını iddia etti.