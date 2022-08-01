Sinop’un imar planı yürürlüğe giriyor

Yaklaşık üç yıl önce imar planları iptal edilen ve bu nedenle kentte inşaat yapılamayan Sinop’ta belediyenin hazırladığı yeni imar planı askı süresini tamamladı. Belediye meclisinde itirazların değerlendirilmesinin ardından yürürlüğe girecek.

Sinop Belediyesi tarafından Haziran ayında olağanüstü meclis toplantısına taşınan yeni imar planının 1 aylık askı süreci tamamlandı. 1 Ağustos’ta toplanan Sinop Belediyesi olağan meclisinde askı süresi tamamlanan imar planını gündeme taşıyarak itirazlar görüşülecek.

Başkanlığa geldiği 41. günde kentin 1/5 bin ve 1/binlik imar planlarının yürütmeyi durdurma kararı aldığını hatırlatan Belediye Başkanı Barış Ayhan, “Bu süreçte mahkemenin bozma gerekçelerini göz önünde bulundurarak çok kısa bir sürede şehri imar plansız bırakmayalım diye yeni bir plan yaptık. Tabii, çok detaylı bir plan olmadı zamana karşı yarışan plandı. Bu da başka bir sivil toplum örgütü tarafından mahkemeye verildi. Bu arada daha önceki yönetimin yapmış olduğu imar planlarıyla ilgili kararı Danıştay bozdu. Ama biz belediye meclisi olarak yeni plan yapma kararı aldığımız için eskiye dönmemiz mümkün değildi” diye konuştu.

Askı süreci tamamlandı

Danıştay tarafından kaldırılan kararı Bölge İdare Mahkemesi’ne taşıdıklarını ancak mahkeme heyetindeki bazı hâkimlerin ‘Danıştay’ın verdiği kararı tanımadığını’ kaydeden Ayhan, “Biz o Danıştay kararını, 2019’da kendimiz yaptığımız imar planının yürütmeyi durdurmasının kaldırılması için sunduk. Bölge İdare Mahkemesi, Danıştay kararını tanımadı, ‘yürütmeyi durdurmayı’ kaldırmadı. Biz de yeni plan yapmak için ihaleye çıkmıştık, o süreç ise bugün itibariyle tamamlandı artık onay sürecindeyiz” dedi.

Yeni planlama sürecinin şeffaf ve dürüst şekilde yürütüldüğünün altını çizen Başkan Ayhan, “Bütün değişiklikleri gerek kıyı kenar kanunu, havalimanı mana planı ve üst ölçekli plana azami gayret gösterdiğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.