banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Fenerbahçe - Alanyaspor (canlı)
Fenerbahçe - Alanyaspor (canlı)
Pastırma yazında deniz keyfi
Pastırma yazında deniz keyfi
Çanakkale Gelibolu açıklarında gemi kazası
Çanakkale Gelibolu açıklarında gemi kazası
Benzine 44 kuruş daha zam geliyor
Benzine 44 kuruş daha zam geliyor

Sinop’tan ayrılmak için yapılan oylamada, ikinci kez sandıktan ’evet’ oyu çıktı

Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Gencek köyü Çayağzı Mahallesi’nin Türkeli’den ayrılıp Kastamonu ili Çatalzeytin ilçesine bağlanma talebiyle ilgili yapılan halk oylamasında, ikinci kez sandıktan ’evet’ oyu çıktı.

Politika 24.10.2021, 19:09
Sinop’tan ayrılmak için yapılan oylamada, ikinci kez sandıktan ’evet’ oyu çıktı

Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Gencek köyü Çayağzı Mahallesi’nin Türkeli’den ayrılıp Kastamonu ili Çatalzeytin ilçesine bağlanma talebiyle ilgili yapılan halk oylamasında, ikinci kez sandıktan ’evet’ oyu çıktı.

İlçeye bağlı Gencek köyü Çayağzı Mahallesi sakinleri tarafından 150 kişinin imzasıyla Türkeli Kaymakamlığına verilen dilekçede, birçok kamu-kurum hizmetlerinin Kastamonu ili Çatalzeytin ilçesinden sağlandığı gerekçe gösterilerek, Çayağzı Mahallesi’nin, Kastamonu Çatalzeytin’e bağlanması talebinde bulunulmuştu.

Bunun üzerine, bugün Türkeli İlçe Seçim Kurulunca yapılan halk oylamasında, mahalledeki 242 kayıtlı seçmenden, 169’u oy kullandı. 114 kişi Çatalzeytin’e geçmek için ’evet’ derken, 55 kişi ’hayır’ oyu kullandı.

Halk oylamasının sonuçlanmasının ardından Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının iki ilçe için hayırlı olmasını diledi. Başkan Demir, "Gencek köyü Çayağzı Mahallesi’nin seçim sonuçları gerçekleşmiştir. Halkın iradesine saygı duymak gerekir. Her iki tarafa da hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. Demir, yapılan halk oylamasının ardından sonuçların ikinci kez Sinop İl Genel Meclisince değerlendirileceğini belirterek, konunun takipçisi olacağını söyledi.

Çayağzı Mahallesi sakinleri, ikinci kez sandık başına gitti

Çayağzı Mahallesi sakinleri, daha önce de Çatalzeytin ilçesine bağlanma talebinde bulunmuş ve 2014 yılında sandık başına gitmiş, kayıtlı 291 seçmenden 201’i oy kullanmıştı. 113 seçmen Çatalzeytin’e geçmek için ’evet’ derken, 75 seçmen ’hayır’ oyu kullanmıştı. Halk oylaması sonucu oy çokluğuyla "evet" çıkmasına rağmen bu talep, Sinop İl Genel Meclisince reddedilmişti.

Talep kabul edilirse il sınırlarını yeniden belirlenecek

Sinop İl Genel Meclisinin ikinci kez gündemine gelecek olan Çayağzı Mahallesi sakinlerinin Kastamonu’ya bağlanma talebi kabul edilirse, iki ilin valilikleri devreye girecek. İki ilin karşılıklı olarak anlaşması ve ilgili bakanlıkça talebin kabul edilmesi ile iki ilin sınırları yeniden belirlenecek.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Fenerbahçe 9 19
4. Karagümrük 10 18
5. Beşiktaş 9 17
6. Konyaspor 10 17
7. Galatasaray 9 17
8. Alanyaspor 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 8 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Samsunspor 9 12
9. Boluspor 9 11
10. Bursaspor 9 11
11. Gençlerbirliği 8 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 9 20
2. Sevilla 9 20
3. Real Sociedad 9 20
4. Osasuna 10 18
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Athletic Bilbao 9 16
8. Barcelona 9 15
9. Real Betis 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2