Sındırgılılar İsveç’te Kur’an- ı Kerim’e yapılan saldırıyı kınadı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, İsveç’te Kur’an-ı Kerim’i yakan Rasmus Paludan’ın çirkin eylemine tepki göstermek amacıyla, sabah namazı vaktinde Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Danimarka ve İsveç çifte vatandaşı aşırı sağcı Rasmus Paludan, bir kez daha Kur’an-ı Kerim’i hedef almasıyla Müslüman ülkelere karşı skandal eylemini gerçekleştirirken, İsveç polisinden aldığı iznin ardından Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yaktı. Tüm dünyada ve Türkiye’de olduğu gibi Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşanan vatandaşlar Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Sındırgı İlçe Müftülüğü organizesinde, STK’lar işbirliği ile vatandaşlar sabah namazında camileri doldurdu.Şerif Paşa Camii’nde sabah namazında buluşan vatandaşlar Kur’an tilavetini dinlediler. Kılınan sabah namazının ardından ilçedeki farklı imam hatipler tarafından bir kez daha Kur’an tilaveti gerçekleşti. Sonrasında ise ilçe müftüsü Sami Türkel tarafından yapılan dua ile eller semaya açıldı.

Sındırgı İlçe Müftüsü Sami Türkel, "Bugün ülkemizde bütün camilerimizde, İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e uzanan el ile ilgili, biz de tarafımızı göstermeye çalıştık. Bütün camilerimizde olduğu gibi, Sındırgımızda da cemaatimizle beraber, kitabımıza gönülden yine kulak verdik. Kitabımızı dinledik. Onunla tekrar buluştuk. Bizim tarafımız belli. Her zaman Rabbimizin kitabı ile bir olma beraber olma. Bu anlamda müthiş bir cevap oldu. Katılan bütün cemaatimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun“ dedi.

İsveç devletinin bu çirkin saldırıya göz yummasının kabul edilebilir bir hadise olmadığını belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, “İsveç’te yaşanan o menfur saldırı, yani Kur’an-ı Kerimi yakma hadisesi, hepimizin tabi kanına dokundu. Bugün ülkemizin bütün camilerinde sabah namazında bütün cemaatler buluştu. Kur’anlar okundu. Bizler de bugün Sındırgı Şerif Paşa Camiindeyiz. Hakikaten belki kendimize gelmemizi sağlayabilecek bir olay. Bugün İsveç’te yaşanan ve özellikle buna devletin de müsaade etmiş olması, kınamayı en üst derecede hak eden bir olay. Devletler özellikle bugün bu tür, fitne, fesat, insanları birbirine düşürebilecek, dinler arasında özellikle böyle birbirine saygısızlığı içeren şeylere asla fırsat vermemeli. Özellikle bir fırsat olarak düşündüğümüzde, bugüne kadar bir Müslümanın, bir İncil’e bir Tevrat’a yani kendi dininden olmayan bir kutsala asla müdahale ettiği görülmemiş. Ama bu camiada özellikle devletler nezdinde bunlara fırsat vermek çok acı bir olay. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yapılan bu saldırıyı, hakareti asla kabul etmiyoruz, İsveç’i, hükümetini ve yapanları sonuna kadar kınıyoruz” dedi.

İslam’a, Müslümanlığa ve kutsal kitap Kur’an-ı Kerim’e yapılan çirkin saldırıyı sabah namazında toplanan vatandaşlar hep birlikte kınadı.