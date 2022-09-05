Silivri Cezaevi’nin yeni adı: Marmara Cezaevi

Türkiye’de bilinen en büyük cezaevi olan Silivri Cezaevi’nin ismi değiştirildi. İstanbul Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın ilçenin itibarına zarar verdiği gerekçesiyle Silivri Cezaevi’nin adının değiştirilmesi için Adalet Bakanlığı’na başvurması üzerine, cezaevinin yeni ismi ’Marmara Cezaevi’ oldu.

Yeni ismi ’Marmara Cezaevi’ oldu

Adalet Bakanlığı’na verilen dilekçenin dikkate alınarak işleme konulması üzerine, başvuruyu değerlendiren yetkililer cezaevinin ismini ’Marmara Cezaevi’ olarak değiştirilmesi kararını aldı.