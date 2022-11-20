Şili’nin Ankara Büyükelçisi Castro Türkçe öğreniyor

Görev süresince bulunduğu kültürü ve toplumu daha yakından tanımak ve daha kolay iletişim kurabilmek için Türkçe öğrenmeye başlayan Şili’nin Ankara Büyükelçisi Rodrigo E. Arcos Castro, kendisini daha bağımsız hissettiğini ve dışarı çıkıp Türkçe sohbet etmek istediğini söyledi.

Ülkesinde Güney Amerika Genel Müdürlüğünde genel müdür yardımcısı olarak görev yürüttükten sonra 4 Mayıs 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Erdoğan’a güven mektubunu sunan Şili’nin Ankara Büyükelçisi Rodrigo E. Arcos Castro, göreve başladıktan kısa bir süre sonra Türkçe öğrenmeye başladı. Yunus Emre Enstitüsü’nün Türkçe öğretmek amacıyla başlattığı Türkçe kurslarından yararlanan Castro, büyükelçilik resmi konutunda okutman eşliğinde eğitimlerini sürdürüyor. Castro, Türkçe eğitim sürecine ilişkin İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulundu.

"Daha bağımsız olmak, dışarı çıkıp insanlarla konuşmak istiyorum"

Castro, görev süresi boyunca gittiği her ülkenin yerel dilini öğrenmeye çalıştığını ifade ederek, “İki nedenden dolayı. Birincisi, daha bağımsız olmak, dışarı çıkıp insanlarla konuşmak istiyorum. İkinci sebep ise kendim için. Çünkü, bir diplomat için iletişim esastır, temel temadır. Dolayısıyla insanların iletişim kurma biçimlerini anlarsanız kültürlerini anlarsınız, sosyal yaşam tarzlarını anlarsınız, siyaseti nasıl yürüttüklerini anlarsınız. Dili bilmiyorsanız buzları kırmak için birçok fırsatı kaçırırsınız meslektaşınıza daha yakın olmak için. Birkaç cümleniz olsa bile iletişim kurma şansınız var. Japonca ve Portekizce konuşabiliyorum. Ayrıca biraz Çince biliyorum” diye konuştu.

"Merhaba, günaydın diyebildiğimde büyük bir değişiklik oluyor"

Türkçe öğrenmenin kendisi için biraz daha zor olduğunu ifade eden Castro, “Belki de çok geç başladığım içindir. Ama merhaba, günaydın diyebildiğimde büyük bir değişiklik oluyor. Günaydın. Nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Sadece bu tür bir cümle buzları kırar ve konuşma konularını daha kolay öğrenmenizi sağlar” dedi.

"Türkçe o kadar farklı ki, benim durumumda uzun uzun cümleler kurmak çok zor"

Ana dilinin İspanyolca olduğunu anımsatan Castro, “Türkçe o kadar farklı ki, benim durumumda uzun uzun cümleler kurmak çok zor. Türkçeyi özümsemeye çalıştım, çünkü bir kelimeniz var ve kelimenin sonuna daha çok şeyler koymaya başlıyorsunuz. Yani, çok uzun bir tane var. Ama birden öğrenmenin ve anlamanın daha kolay olduğunu bilmeye başlarsın. Ancak başlamak için ilk kısım nasıl başlanacağı en zor sorudur” ifadelerini kullandı.

"Öğrendiklerinizi her gün uygulamaya koymanız gerekir"

Yunus Emre Enstitüsü’nün verdiği Türkçe eğitimlerin ve eğitimi veren okutmanların çok iyi olduğunu ifade eden Castro, “Her hafta bazı dersler alma fırsatımız var. Pratik yapmak için şahsen ders almayı tercih ederim, çünkü etkileşim kurabilirim. Yapabileceğim sorular sorabilirim, işleri kolaylaştırmaya çalışmak için bazı şeyler edinebilirim. Ama bence bu her dilde aynı, başlar başlamaz düzenli olmak önemli. Bu yüzden duramazsınız, düzenli olmanız, öğrenmeye çalışmanız ve öğrendiklerinizi her gün uygulamaya koymanız gerekir” değerlendirmesinde bulundu.

Castro, öğrencilik hayatında Osmanlı Devleti, Osmanlı tarihi ve Türk tarihi hakkında çalışmalarda bulunduğunu ifade etti. Ayrıca uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans derecesi olduğunu anımsatan Castro, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk tarihi hakkında çalıştıklarını kaydetti.