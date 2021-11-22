Şili’de devlet başkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

Şili’de adayların yüzde 50 barajını aşamaması nedeniyle ikinci tura kalan devlet başkanlığı seçimlerinde aşırı sağcı Jose Antonio Kast ve solcu aday Gabriel Boric yarışacak.

Şili’de dün halk yeni devlet başkanını ve milletvekillerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Ülkeyi 2022-2026 yıllarında yönetecek olan devlet başkanı görevi için 7 adayın yarıştığı seçimler adayların yüzde 50 barajını aşamaması nedeniyle ikinci tura kaldı.

Oyların yüzde 97’sinin sayıldığı Şili’de aşırı sağcı 55 yaşındaki Jose Antonio Kast yüzde 27.94 oy oranıyla birinci olurken, 35 yaşındaki solcu milletvekili Gabriel Boric ise yüzde 25.75 oy alarak ikinci oldu. 19 Aralık’ta yapılması planlanan seçimlerin ikinci turunun siyasi kutuplaşmayı arttırması bekleniyor.

Sonuçların belli olmasının ardından konuşma yapan Kast, artan suç oranları, ülkedeki huzursuzluk, protestoculara yönelik şiddet ve göçmen sorunlarına değinerek, “Bugün Şili halkı konuştu” dedi. Seçimin "özgürlük ve komünizm" arasında bir seçim olduğunu ifade eden Kast, Boric’in sol ittifakına bir darbe olacağını söyledi. Boric ise konuşmasında suç ve uyuşturucu kaçakçılığına değinerek, daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu belirtti.

Seçim vaatleri arasında suça son vermek, eşcinsel evlilikleri ve kürtajı yasaklamak ve her türlü düzensiz göçü önlemek olan Cumhuriyetçi aday Kast, ülkenin eski diktatörü Augusto Pinochet’den miras kalan neoliberal ekonomi modeline övgüde bulunmuştu. Boric ise, çevrenin korunması ile yerli halkların hakları üzerinde çalışacağını belirtirken, ülkenin mevcut ekonomi modelini değiştirmeyi hedeflediğini açıklamıştı.