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SHOW TV'nin Kılıçdaroğlu haberi sosyal medyayı salladı!
SHOW TV'nin dün akşam yayınlanan Ana Haber Bülteni'nde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik haberi sosyal medyada gündem oldu.
Politika 18.04.2021, 13:28 18.04.2021, 13:34
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Günboyu'nun haberine göre SHOW TV'de dün akşam yayınlanan Ana Haber Bülteni'nde büyük bir skandal yaşandı. Hafta Sonu Ana Haber Bülteni'ni sunan Pınar Erbaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından yayınladığı videoyu izleyenlere aktardı.
Kılıçdaroğlu'nun videosunun yayınlanmadığı bültende hemen diğer habere geçildi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun haberi 13 saniye içinde geçilmiş oldu.
O anlar sosyal medyada gündem oldu.