banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Fatih Terim, Florya’da futbolcular ve personelle vedalaştı
Fatih Terim, Florya’da futbolcular ve personelle vedalaştı
Kuyumculardan kur garantili altın adım!
Kuyumculardan kur garantili altın adım!
Stokçuluk yapanın cezası arttı
Stokçuluk yapanın cezası arttı
Alihan Smailov Kazakistan’ın yeni başbakanı oldu
Alihan Smailov Kazakistan’ın yeni başbakanı oldu

Serhat Oğuz’dan ABB Meclisi’nde “halk ekmek” çıkışı

Kahramankazan Belediyesi Halk Ekmek’i hayata geçirerek, ilçesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Halk Ekmek büfeleri önünde yaşanan kuyrukların önüne geçen Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un, halk ekmek kuyruklarına ilişkin çıkışı ABB Meclisi’ne damga vurdu. Halk ekmeğin çok güçlü bir enstrüman olduğunu, ancak şu anda bu enstrümandan güzel sesler çıkmadığını söyleyen Oğuz, “Sayın Mansur Yavaş, halk ekmeği bizzat gidip kendisi teftiş etsin. Aksaklıkları bizzat yerinde tespit etmesi gerekir. Aksi halde bu kuyruklar uzar” dedi.

Politika 11.01.2022, 14:12 11.01.2022, 14:23
Serhat Oğuz’dan ABB Meclisi’nde “halk ekmek” çıkışı

Kahramankazan Belediyesi Halk Ekmek’i hayata geçirerek, ilçesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Halk Ekmek büfeleri önünde yaşanan kuyrukların önüne geçen Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un, halk ekmek kuyruklarına ilişkin çıkışı ABB Meclisi’ne damga vurdu. Halk ekmeğin çok güçlü bir enstrüman olduğunu, ancak şu anda bu enstrümandan güzel sesler çıkmadığını söyleyen Oğuz, “Sayın Mansur Yavaş, halk ekmeği bizzat gidip kendisi teftiş etsin. Aksaklıkları bizzat yerinde tespit etmesi gerekir. Aksi halde bu kuyruklar uzar” dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ABB Meclisi’nin 2022 yılındaki ilk oturumu olan Ocak ayı toplantısında konuştu.

“Ekmek sayıları ve servisler düştü”

Başkan Oğuz, AK Parti’li meclis üyeleri Abdullah Emin Tekin ve Fatih Ünal’ın halk ekmek büfeleri önünde yaşanan kuyrukların neden kaynaklandığı ve bunun önüne geçilmesi için neler yapıldığına ilişkin önergesi üzerine söz aldı. Günlük 1 milyon 500 bin adet ekmek üretim kapasitesine sahip olan ABB Halk Ekmek Fabrikası’nın verimli kullanılmadığını söyleyen Başkan Oğuz, bazı ilçelerde günlük 3 olan ekmek servisi sayısının 2’ye düşürüldüğünü ve ilçelere gönderilen ekmek adetlerinin kademeli olarak azaldığını kaydetti. Halk Ekmek’in kendi rakamlarına göre ilçelere gönderilen ekmek sayılarının değişkenlik arz ettiğini ifade eden Oğuz, “Mesela Keçiören’e 100 bin gönderirken, 156 bin gönderilmiş. Kahramankazan’a 10 bin gönderilirken 5 bin tane gelmiş. Bunu neye göre artırıp, düşürüyorlar. Servis sayıları neye göre düşüyor” dedi.

“Kahramankazan Belediyesi Halk Ekmek’i kurduk”

Vatandaşların halk ekmek büfeleri önünde uzun kuyruklar oluşturmasının kendilerini üzdüğünü ifade eden Oğuz, Kahramankazan’da bu kuyrukların önüne geçerek vatandaşın mağdur olmasını engellemek için Kahramankazan Belediyesi Halk Ekmek’i hayata geçirdiklerini anlattı. Oğuz, Kahramankazan Belediyesi Halk Ekmek’in 3 Ocak’tan bu yana vatandaşa 1,25 TL’den ekmek satışa sunduğunu söyledi. Oğuz böylece ilçelerinde halk ekmek kuyruklarının önüne geçerek, vatandaşın mağdur olmasını engellediklerini kaydetti.

“Enstrümandan güzel sesler çıkmıyor”

ABB’nin halk ekmek kuyrukları konusunda gerekli tedbirleri mutlaka alması gerektiğinin altını çizen Oğuz, şöyle konuştu:

“Çünkü ellerinde muhteşem bir enstrüman var ama bu enstrümandan güzel sesler çıkmıyor. Biz orkestra şefini değiştiriyoruz. 6’ncı, 7’nci halk ekmek genel müdürünü atadık. 8’inci, 9’uncu, 10’uncu yoldadır muhtemelen. 12 üretim tüneli olan halk ekmekte bu tünellerin 10’u aktif olarak kullanılıyor. Ekmek fireleri artmış durumda, bu da üretimi düşürür. Lütfen Sayın Mansur Yavaş, halk ekmeği bizzat gidip kendisi teftiş etsin. Aksaklıkları bizzat yerinde tespit etmesi gerekir. Aksi halde bu kuyruklar uzar. Biz elimizdeki fabrikayı verimli kullanmak üzerinden bir çözüm üretmek zorundayız. Maalesef bu güçlü enstrüman şu an güzel kullanılmamaktadır. Kullanılmadığı için de biz ilçe belediyeleri olarak bu sürece dahil olmak zorunda kalıyoruz, vatandaşa mağduriyet yaşatmamak adına.”

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahce 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Besiktas 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Goztepe 20 18
17. Kasimpasa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragucu 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyupspor 19 35
5. Bandirmaspor 19 32
6. Istanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Genclerbirligi 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keciorengucu 19 22
14. Manisa Futbol Kulubu 19 22
15. Menemenspor 19 22
16. Altinordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balikesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham United 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11