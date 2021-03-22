Şentop: TBMM'de bin 300'e yakın dokunulmazlık dosyası var, çok vahim bir tablo

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, “TBMM’de bin 300’e yakın dokunulmazlık dosyası var. Bu çok yüksek bir sayı. TBMM’de bu kadar çok dokunulmazlıkların kaldırılması fezlekesinin olması çok vahim bir tablo. Türkiye açısından doğru bir tablo değil” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, TRT'de katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. Şentop, “TBMM'de bin 300'e yakın dokunulmazlık dosyası var. Bu çok yüksek bir sayı. TBMM'de bu kadar çok dokunulmazlıkların kaldırılması fezlekesinin olması çok vahim bir tablo. Türkiye açısından doğru bir tablo değil. Ömer Faruk Gergerlioğlu konusunda Enis Berberoğlu emsal gösteriliyor. Doğru bir kıyas değil" diye konuştu.

Gergerlioğlu'nun Mecliste gözaltına alınması ile ilgili de Şentop, "TBMM İçtüzüğü'nün 170. maddesi, 'Meclis binalarında ve bahçesinde bir suç işlendiği takdirde savcılığın doğrudan soruşturma yapacağı bir suçsa savcılığın talimatı yerine getirilir' diyor. Savcılıktan gelen talimatı orada görevli arkadaşlarımız yerine getirmiştir” ifadelerini kullandı.

Şentop, Gergerlioğlu'nun sabah namazı için abdest alırken gözaltına alındığı iddiası ile ilgili ise, "Namaz ve abdest üzerinden bu tartışmanın yürütülmesini FETÖ'cü bir yöntem olarak görüyorum" değerlendirmesinde bulundu.