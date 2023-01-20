Şentop: “Kur’an-ı Kerim’e yönelik alçakça bir ’eylem’e izin verilmesi nefret suçuna İsveç yönetiminin suç ortaklığı anlamına gelmektedir”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, “Stockholm Büyükelçiliğimiz önünde Kur’an-ı Kerim’e yönelik alçakça bir ’eylem’e izin verilmesi nefret suçuna İsveç yönetiminin suç ortaklığı anlamına gelmektedir” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, İsveç’teki nefret eylemleri hakkında Twitter’dan yaptığı açıklamada, “İsveç bütün uyarılara rağmen Türkiye’ye yönelik provokatif terör eylemlerine izin vermeye devam ediyor. Stockholm Büyükelçiliğimiz önünde Kur’an-ı Kerim’e yönelik alçakça bir ’eylem’e izin verilmesi nefret suçuna İsveç yönetiminin suç ortaklığı anlamına gelmektedir” ifadelerini kullandı.