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Şentop ile görüşen Özkoç: Berberoğlu görevine dönecek

Özkoç, "Meclis Başkanı mahkemenin alacağı kararı bir fezleke olarak gördüğü için bu fezleke karma komisyona gittiğinde Berberoğlu’nun milletvekilliğini kazanmış olacağı görüşünde olduğunu söyledi” diye konuştu

Politika 03.02.2021, 20:39
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Şentop ile görüşen Özkoç: Berberoğlu görevine dönecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile birlikte, Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu kararına ilişkin TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü. Görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü.

Görüşme sonrası TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Engin Özkoç, "Enis Berberoğlu’nun masum olduğunu, milletvekilliği görevinin gasp edilemeyeceğini söyledik ancak ne Cumhurbaşkanı’na ne TBMM Başkanı’na ne de AKP ve MHP milletvekillerine anlatamadık. Hukukun gerçek karanını AYM, ikinci kez verdi ve Enis Berberoğlu ile ilgili hak ihlali olduğu kararını açıkladı. ‘Enis Berberoğlu, milletvekilidir, yargılamanın durdurulmasını söylüyoruz’ dediler. Meclis Başkanı, AİHM’in bu tür kararları aldığını ancak bu ihlali nasıl düzeltileceği konusunda bir açıklama yapmadığını, ilgili makamların bunu yerine getirdiğini fakat hukuk gereği AYM’nin kimlerin hak ihlali kararını uygulanmasının zorunluğunu AYM bizzat karar alarak taraflara bildirildiğini ve kanun kararı olduğunu ifade etti. Böylece AYM hem HSK’ye hem TBMM’ye ‘bu kararı uygulayın’ diye gerekçesinde not düştü” dedi.

"Berberoğlu fiilen de vekillik görevine başlamış olacak"

AYM’nin ikinci kararı ardından yerel mahkeme ve HSK’nin de görevini yerine getirmesi gerektiğine dikkat çeken Özkoç, “Bu kararı bir an önce fiiliyata geçmesi gerekiyor. Meclis Başkanı, ‘AYM kararlarını tüm kurumlar uygulamak zorundadır, 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin de tahmin ediyorum ki bu doğrultuda karar alacağı düşüncesindeyim’ dedi. Bu karar açıklandıktan sonra, biz bu kararı TBMM Karma Komisyonu’na göndereceğiz, görevimizi yerine getirmiş olacağız, fiilen de Enis Berberoğlu milletvekilliği görevine başlamış olacak" dedi. 

Özkoç, gazetecilerin sorusu üzerine ise AYM kararı ile Berberoğlu’nun milletvekilliğini yeniden kazandığını belirterek, “Meclis Başkanı mahkemenin alacağı kararı bir fezleke olarak gördüğü için bu fezleke karma komisyona gittiğinde Berberoğlu’nun milletvekilliğini kazanmış olacağı görüşünde olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı. 

CNN Türk’te Ankara temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop AYM’nin Enis Berberoğlu kararıyla ilgili "AYM tabiri caizse bir çağrı, bir bildiri yapıyor. Bu AYM’nin görev ve yetkileri arasında yok" demişti.

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