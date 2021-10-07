Şentop: “Dünyada ne olup bittiğini samimiyetle anlamaya çalışmazsak, kurduğumuz retoriklerle kendi kendimizi avutur aldatır dururuz”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İtalya’nın başkenti Roma’da 7’ncisi düzenlenen G20 Parlamento Başkanları Zirvesi’nin ikinci oturumunda gerçekleştirdiği konuşmasında, “Dünyada gerçekten ne olup bittiğini samimiyetle ve empatiyle anlamaya çalışmazsak, kurduğumuz retoriklerle kendi kendimizi avutur, aldatır dururuz” dedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, İtalya’nın başkenti Roma’da 7’ncisi düzenlenen G20 Parlamento Başkanları Zirvesi’nin (P20) "Pandeminin Sebep Olduğu Sosyal Ve İstihdam Krizlerine Çözümler" başlıklı ilk oturumundaki konuşmasının ardından “Sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik bakımından ekonomik büyümenin yeniden canlandırılması" başlıklı ikinci oturumunda da konuşma yaptı. Şentop, “Dünyada gerçekten ne olup bittiğini samimiyetle ve empatiyle anlamaya çalışmazsak, başka devletlere, halklara, bütün dünya insanlarına ulusal çıkar elde etme amacı dışında bizim gibi Adem ve Havva’nın eşit çocukları olarak bakamazsak, kurduğumuz retoriklerle kendi kendimizi avutur, aldatır dururuz” dedi.

“Salgın süreci adeta bu hakiki ihtiyacı bir kez daha ve güçlü bir biçimde herkese hissettirmiştir” ifadelerini kullanan Şentop, “İnsanı merkeze almadığımız hiçbir yaklaşım kalıcı bir çözüm üretmeyecektir” dedi.