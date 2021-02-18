Selahattin Demirtaş'tan başsağlığı mesajı

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 13 vatandaşın terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesiyle ilgili kişisel Twitter hesabında paylaşımlarda bulundu.

"PKK'nın elindeki 13 insanımızın katledilmiş olmasını açıkça kınıyorum. Ailelerin acısını yürekten paylaşıyor, kendilerine baş sağlığı diliyorum. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm" diyen Demirtaş, şöyle devam etti:

"Diplomatik yollar yerine, siyasi şov amaçlı operasyon sonucunda ortaya çıkan trajedinin sorumluluğunu HDP'ye ve muhalefete yüklemek de aymazlıktır. Halka hesap vermesi gereken, iktidardır. Aslolan; silaha, şiddete, savaşa her koşulda karşı çıkarak barışı sağlamaktır."