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Şehit ve gazi derneklerinden HDP’ye tepki

Bingöl’deki şehit ve gazi dernekleri HDP’ye tepki gösterdi.

Politika 05.05.2022, 18:10
Şehit ve gazi derneklerinden HDP’ye tepki

Bingöl’deki şehit ve gazi dernekleri HDP’ye tepki gösterdi.

Diyarbakır’da evlat nöbetini sürdüren aileleri temsilen sabah saatlerinde 3 baba, HDP Genel Merkezi binası önüne giderek siyah çelenk bıraktı.

Çelenk bırakmanın ardından HDP’liler polisle tartışırken, yaşanan olayların ardından şehit ve gazi derneklerinden HDP’ye tepki geldi. Bingöl’de açıklama yapan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, "Asla milletvekili olarak görmediğimiz bu sözde milletvekillerine, bu kravatlı teröristlere diyoruz ki haddinizi bilin, haddinizi ve maksadınızı aşmayın. O babaların çocuklarını dağa sizler götürdünüz. O çocuklar Doğu ve Güneydoğudaki parti binalarınızdan, ilçe binalarınızdan, o dönem başında bulunduğunuz belediyelerin odalarından ikna edilmek suretiyle dağa götürdüler. Siz o ailelerin çocuklarının üzerinden siyaset yapıyorsunuz. O çocukları siz terörist yaptınız, o çocukların eline siz silah verdiniz, o çocukları teröristlere siz sattınız. Siz hem katilsiniz hem tüccarsınız hem yüzsüzsünüz hem de küstahsınız. Kalkıp bu ailelere provokatör demekle neyin peşindesiniz. Asıl provokatör arıyorsanız gidin aynaya bakın kendinizi göreceksiniz. Siz TBMM’de kravatlı teröristlik görevi yaparak asıl provokatörlüğü siz yapıyorsunuz. Şimdi kalkıp utanmadan, sıkılmadan, polis tarafından bize hakaret edildiği iddiasıyla TBMM Başkanını göreve çağıyorsunuz. Biz buradan TBMM başkanımıza ve TBMM’de vatanını, bayrağını seven şerefli ve onurlu saygın milletvekillerimizi göreve çağırıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde devletin kuyusunu kazan, teröristlerle aynı hüviyete bürünmüş kravatlı teröristler dünyanın hiçbir meclisinde barındırılamazlar. Biz yüce meclisimizde, gazi meclisimizde kravatlı teröristlerin bulunmasını istemiyoruz. Bu demokrasi değildir. Bunun evrensel hukuk ilkesiyle hiçbir şekilde alakası yoktur. Bugün demokrasinin beşiği sayılan Fransa’da, Almanya’da, İtalya’da, dünyanın hiçbir ülkesinde kendi vatandaşına ‘Ben size silah çevirmesini çok iyi bilirim’, kendi askerine, polisine ‘Ben size tükürmesini çok iyi bilirim’, kendi arabasında yaralı teröristi taşıyan, teröristlerin cenazesine gidip, kandilde teröristlerle kıyafetlerle, silahlarla boy boy poz veren, dünyanın hiçbir yerinde kendi meclisinde barındırılmadığı gibi biz bu katil sürüsünde TBMM’de barındırılmasını istemiyoruz. Bunların dağdaki, kandildeki teröristlerden hiçbir farkı yoktur. Bunlar kravatlı teröristlerdir. Bunlar bizlerin verdiği vergilerle maaş alan, HDP’nin arka bahçesidir, siyasi uzantısıdır. Bunlar Amerika’nın piyonudur, bunlar taşerondur, bunlar maşadır. Biz şehit aileleri ve gazileri olarak TBMM başkanımızdan bunların derhal meclisten uzaklaştırılmasını istiyoruz” dedi.

“Bakanımız bunların destekledikleri teröristlerin kökünü kazıdı”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanında olduklarını belirten Sözen, “Niye İçişleri Bakanımıza saldırıyorlar? Çünkü Bakanımız bunların destekledikleri teröristlerin kökünü kazıdı, kazmaktadır. Bunların en büyük para kaynağı olan uyuşturucu tacirlerine son yüzyılın en büyük darbesini vurdu. Siz bakanımızın tırnağı dahi edemezsiniz” şeklinde konuştu.

Basın açıklamasına 15 Temmuz Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Bingöl Şehit Aileleri Gazileri Derneği Başkanı Vahap Baysal, Bingöl Şehit Aileleri ve Güvenlik Korucuları Federasyon Başkan Yrd. Yılmaz Bolluk ve Milli Beka Hareketi Sosyal Medya Genel Başkanı Erkan İşeri katıldı.

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