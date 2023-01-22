Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Sözen: “Türkiye düşmanlarına karşı Cumhurbaşkanımıza destek vereceğiz”

Şehit Aileleri ve Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, “Türkiye düşmanlarına karşı, emri Amerika’dan alanlara karşı, İsveç’te Kur’an-ı Kerim’i yakanlara karşı Cumhurbaşkanımıza destek vereceğiz” dedi.

Şehit Aileleri ve Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, “Mutlu Kadın Mutlu Toplum, Büyük Kadın Buluşması” programı çerçevesinde, düzenlenen programda konuştu. Seçime dair açıklamalarda bulunan Sözen, “Bingöl’de nefes alıp veren bacılarım, Bingöl’de yaşayan ve üreten ablalarım, Bingöl’e değer katan kıymetli hanımefendiler, Türkiye Yüzyılı’nda hep beraber üzerimize düşeni yapmalıyız” diye konuştu.

Kadınlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek isteyen Sözen, “Kadın annedir, kadın eştir, kadın yuvadır, kadın insandır, kadın ailenin temel direğidir, kadın toplumun aynası, geleceğimizin ümit ateşidir. Kadının elinin değdiği yer de bereket vardır, huzur vardır, birlik vardır, beraberlik vardır. Bugün Bingöl’den bu kadın elini Cumhurbaşkanımıza inşallah hayır dualarımızla, desteklerimizle hep beraber değdirelim. Aslında zaten AK Parti, 5 milyon kadın üyesi olan büyük bir kadın hareketidir. Milyonlarca gönüllü neferi olan bir kadın hareketidir. Cumhurbaşkanımız da her ortamda şunu ifade ediyor, ‘Ben şu an da Cumhurbaşkanıysam, bu ağzı dualı, eli dualı, eli kınalı, kadınlar sayesindedir’ diyor. Nasıl ki bugüne kadar dik bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında durduysak, inşallah Mayıs ayında da hep beraber Bingöl’de Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında duracağız. Türkiye düşmanlarına karşı, emri Amerika’dan alanlara karşı, İsveç’te Kur’an-ı Kerim’i yakanlara karşı Cumhurbaşkanımıza destek vereceğiz. İçinizde çarşaflı ablalarımız, bacılarımız var. 28 Şubat sürecinde bu Kemal Kılıçdaroğlu, bu 6’lı masanın ortağı Meral Akşener, sizlere irticacı diyordular. Başınızı örttüğünüz için aranızda ayrımcılık yapıyordu. Bugün de gelmişler aramıza, bizimle Sayın Cumhurbaşkanımızın arasına mesafe sokmaya çalışıyorlar. Ablalarım size net bir şey söyleyebilirim; dün zengindiniz, bugün fakir olabilirsiniz ya da yarın zengin olabilirsiniz ama Allah bizleri vatansız, devletsiz, bayraksız ve ezansız bırakmasın” şeklinde konuştu.