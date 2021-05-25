'Sedat Peker'den 10 bin dolar alan kişi' kim? Soylu o soruya cevap verdi...

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yayımladığı 6. videoda “Bir milletvekilinin ricasıyla Hürriyet’e baskın yaptığıyla” ilgili açıklamaları gündem oldu. Peker, “Hürriyet'i bastırmadan önce gelen milletvekilinin telefon sinyallerine de bakın, ismini söylemeyeyim ayıp olur, bakabilirsiniz. Milletvekili rica etti, ben de yaptırdım” dedi.

2015 yılında Hürriyet gazetesine yönelik saldırıyı organize ettiği iddiası bir süre basında dile getirilen AK Parti'li Abdurrahim Boynukalın videonun ardından Twitter hesabından, "Açıkçası çok rahatladım. Yıllardır üzerimize yapışan cam, kamera, turnike kırma gibi kriminal meselelerin bizimle alakası olmadığı açıkça ifade edilmiş" dedi. Boynukalın daha sonra bu açıklamayı silerken söz konusu AK Parti'linin kim olduğu tartışma yarattı.

"BU KİŞİ SİYASETÇİDİR"

Habertürk'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteci İsmail Saymaz'ın sorusu üzerine "10 bin dolar meselesinde savcıya konuşacağım." şeklinde cevap verdi. Saymaz'ın "Bu kişi siyasetçi mi?" sorusu üzerine ise "Evet bu kişi siyasetçidir" yanıtını verdi. İsmail Saymaz'ın tekrar "Bu kişi AKP'li midir? diye sorması üzerine ise yineleyerek "Bu kişi siyasetçidir." şeklinde sözlerini yineledi.

"O İSİM METİN KÜLÜNK" İDDİASI

BirGün'ün kulis haberine göre, Peker’e istekte bulunan milletvekilinin AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk olduğu söyleniyor.

Soylu, Peker’in kendisi hakkında iddialarına ilişkin "Benim haberim olması, benim idam edilmem anlamına gelir. Böyle bir şey akıldan geçirilebilir mi? Kekelemişler ben ne yapayım. Kim kekelemiş ise hesabını ondan sorsun, ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun. Yanlışlıkla yazdıkları bir yere düşmüş" demişti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Soylu’ya yönelik çağrısında Peker’den kimin para aldığını açıklamasını istedi. Ankara’dan gelen kulislere göre söz konusu iddiada bahsedilen AK Parti'li Metin Külünk...

Süleyman Soylu ile Metin Külünk arasında uzun süredir pek çok gerginlik yaşandığı kamuoyunda biliniyor. Külünk son olarak İçişleri Bakanlığı'nın tam kapanma genelgesine de tepki göstermişti. Külünk "Belirsiz Normalleşme Genelgesi işlevinde bu tarz planlar gerçekten sadece anormalleşmeyi besler" ifadesini kullanmıştı.

GERGİNLİK DERNEK BASKINIYLA DORUK NOKTASINA ULAŞTI

2020'de yaşanan dernek baskınıysa ikili arasındaki gerginliğin ulaştığı noktanın göstergesiydi. İddialara göre, AK Parti eski milletvekili Metin Külünk’ün çalışanları Süleyman Soylu’ya yakınlığı ile bilinen Milli Beka Hareketi Derneği’ni bastı. Milli Beka Hareketi Derneği Başkanı Murat Şahin, baskın anına dair görüntüleri paylaştı.

Milli Beka Hareketi Derneği Başkanı Murat Şahin, Külünk’ün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik eleştirilerine karşı Soylu’nun yanında yer aldıkları için bu saldırının hedefi olduklarını iddia etmişti.

PEKER, 'ŞİMDİ TEKRARDAN MKYK'YA ALDILAR' DEMİŞTİ

Sedat Peker, önceki günlerde yayınlanan videolarında eski AK Parti Elazığ milletvekili Fevzi İşbaşaran'ı dövdürdüğünü açıklamıştı. Peker, "Bir tane milletvekili dostumuz var o dönem. Yanıma geldi 'Bu namus meselesi' dedi, 'Böyle söylüyorlar, ben bir gidip görüşeyim, kardeşim bununla ilgilensin' dedi. Geldi. O milletvekilinin ismini söylemeyeyim, iyi bir dostumuz, hemşehrimiz. Onu da pasifize etmişlerdi, şimdi tekrardan MKYK'ya aldılar" demişti.