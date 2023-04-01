Seçmen listeleri için son iki gün! Tek tıkla hemen kontrol edin

14 Mayıs’ta sandık başına gidecek olan vatandaşlar, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve e-Devlet tarafından vatandaşların hizmetine sunulan “yurtiçi seçmen kaydı sorgulama” ekranından kayıtlarını kontrol edebiliyorlar. “Seçmen kaydı sorgulama ekranı” hem YSK hem de e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. Oturdukları ya da taşındıkları şehirlerde nerede oy kullanacağını merak eden vatandaşlar bu iki seçenekten birine giriş yaparak, oy kullanacakları yeri de öğrenebilecekler. Seçmen kayıtlarını kontrol etmek isteyen vatandaşların izlemeleri gereken yöntem şöyle:

1. Seçmen listeleri ne zaman askıya çıktı?

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle seçmen listeleri, güncellenmek üzere 20 Mart 08.00 itibarıyla ilçe Seçim kurullarınca askıya çıkarıldı ve itiraz süreci de başladı.

2. Seçmen listeleri ne zaman askıdan inecek?

Muhtarlık bölgesi askı listeleri 2 Nisan’a kadar askıda kalacak. Listeler, 2 Nisan’da askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek.

3. Deprem bölgesinde de listeler askıya çıkarıldı mı?

Seçmen listeleri deprem bölgesinde Hatay başta olmak üzere konteyner muhtarlıklarda ve konteyner hizmet alanlarında askıya çıkarıldı.

4. E-Devlet üzerinde seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?

Yurtiçinde ikâmet eden seçmenler, askı dönemi içerisinde, kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini e-Devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Askı dönemi sonrasında kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerini de sorgulayabiliyor.

5. E-Devlet’ten seçmen kaydı sorgulama için hangi adımlar izlenmeli?

Bu işlem için önce TC kimlik numarası ile e-Devlet adresine girmek sonra da sorgulama ekranından seçmen kaydı bilgilerini görmek mümkün oluyor. E-Devletten seçmen kaydı sorgulamak için şu adımları izlemek gerekiyor:

* Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan “GirişYap” bağlantısına tıklanmalı.

* Ana sayfada bulunan arama kutucuğuna “Yurtiçi Seçmen Kaydı Sorgulama” yazarak sisteme erişim sağlanmalı.



* Bu sayfada yurtiçi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alıyor. Hangi il, ilçe ve muhtarlığa bağlı olduğunuz yer alıyor.

Aynı sayfada sizinle aynı binada oturan seçmenlerin adlarını da görmek mümkün oluyor.

6. Seçmen listesi sorgulamasında isminiz çıkmazsa ne yapmalısınız?

Muhtarlıklarda askıya çıkarılan listelere ilişkin itiraz süreci başladı. Seçmen listesinde adını bulamayan vatandaşlar, il ve ilçe nüfus müdürlüklerine şahsen başvuracak. Askı listeleri 2 Nisan’da askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek. Depremzede seçmenler ise seçimde kendi illerinde veya taşınmak zorunda kaldıkları illerde oy kullanabilmeleri için adres değişikliği beyanlarını, 17 Mart saat 23.59’a kadar nüfus müdürlükleri ya da E-Devlet üzerinden yapmıştı. Bu işlemleri henüz yapmayanlar, muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkma tarihi olan 20 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasında da bu işlemlerini yapabilecekler.

7. Yurtdışındaki vatandaşların seçime katılabilmesi için ne yapmaları gerekiyor?

Yurtdışındaki vatandaşların seçime katılabilmesi için Yurtdışı Seçmen Kütüğü’nde yazılı olması gerekiyor. Seçmen kütüğünde bulunmayan veya bilgileri yanlış olan seçmenler de kayıt yaptırmalı. “Yurtdışı Seçmen Kütüğü’nde kayıtlı olmayan ya da seçmen kayıtlarını güncellemek isteyen vatandaşların, dış temsilcilikler ya da gümrük kapılarında kurulacak sandıklarda oy kullanmayı istedikleri takdirde, askı süresi (20 Mart-2 Nisan) içinde dış temsilciliklere başvurmaları ve adres beyanında bulunmaları gerekiyor.

8. Türkiye’deki yurtdışı seçmen nereye başvurmalı?

Askı süresi içinde yurt içinde bulunan yurtdışı seçmen vatandaşların ise pasaportlarıyla birlikte en yakın nüfus müdürlüğüne başvurmaları tavsiye ediliyor.

9. Seçmen listeleri ne zaman kesinleşecek?

Seçmen Listeleri itirazların ardından yurtiçi ve yurtdışı seçmen kütükleri 12 Nisan günü kesinleştirilecek. Yurtiçi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek.